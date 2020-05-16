Bakan Koca'dan kritik uyarı: İyileşme hızında yavaşlama var

Türkiye'de son 24 saatte 1610 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 41 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 148 bin 067, can kaybı 4096 oldu.
Son 24 saatte 2004 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 108 bin 137 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, "Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var" dedi.
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