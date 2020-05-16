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Bakan Koca'dan kritik uyarı: İyileşme hızında yavaşlama var
Bakan Koca 'Bugün 42 bin 236 test yapıldı, bin 610 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı ve 2 bin 4 kişi iyileşti' dedi.
Bakan Koca'dan kritik uyarı: İyileşme hızında yavaşlama var
16 Mayıs 2020 23:54 -
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Türkiye'de son 24 saatte 1610 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 41 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 148 bin 067, can kaybı 4096 oldu.

Son 24 saatte 2004 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 108 bin 137 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var" dedi.

Anahtar Kelimeler:

turkiye saglik bakani

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