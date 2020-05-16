Bakan Koca'dan kritik uyarı: İyileşme hızında yavaşlama var

Bakan Koca 'Bugün 42 bin 236 test yapıldı, bin 610 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı ve 2 bin 4 kişi iyileşti' dedi.

16 Mayıs 2020 23:54 -