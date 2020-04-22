Bakan Koca’dan New York Times’ın haberine tepki

Bakan Koca'nın ABD gazetesi New York Times'ın yaptığı Türkiye karşıtı habere tepki gösterdi.

Koca "Türkiye karşıtlığı üzerine kurgulanmış bir haber. Biz bugüne kadar bütün bilgilendirmeleri Dünya Sağlık Örgütü'ne Kovid- 19 koduyla bildiriyorduk. 2 hafta önce nasıl bir değişiklik oldu. Bazı ülkelerin PCR testini yapamayan ülkelerin olduğunu öğrendik. Bundan dolayı DSÖ, PCR testinin yapılamadığı yerler için ikinci bir kod tanımlaması yaptı. Dünya şu an 2 tane kod kullanmıyor. PCR testini yapamayan ülkeler için yeni bir kod açılmış oldu. Dolayısıyla şu an hiç bir sorun yok." ifadelerini kullandı.