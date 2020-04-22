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Bakan Koca’dan New York Times’ın haberine tepki
Türkiye karşıtlığı üzerine kurgulanmış bir haber. Biz bugüne kadar bütün bilgilendirmeleri Dünya Sağlık Örgütü'ne Kovid- 19 koduyla bildiriyorduk. 2 hafta önce PCR testi yapamayan ülkeler için yeni kod açıldı sadece
Bakan Koca’dan New York Times’ın haberine tepki
22 Nisan 2020 21:15 -
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Bakan Koca'nın ABD gazetesi New York Times'ın yaptığı Türkiye karşıtı habere tepki gösterdi.

Koca "Türkiye karşıtlığı üzerine kurgulanmış bir haber. Biz bugüne kadar bütün bilgilendirmeleri Dünya Sağlık Örgütü'ne Kovid- 19 koduyla bildiriyorduk. 2 hafta önce nasıl bir değişiklik oldu. Bazı ülkelerin PCR testini yapamayan ülkelerin olduğunu öğrendik. Bundan dolayı DSÖ, PCR testinin yapılamadığı yerler için ikinci bir kod tanımlaması yaptı. Dünya şu an 2 tane kod kullanmıyor. PCR testini yapamayan ülkeler için yeni bir kod açılmış oldu. Dolayısıyla şu an hiç bir sorun yok." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

new york times dunya saglik orgutu

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