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Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına yönelik düzenlemeyle ilgili teşekkür mesajı
Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının maddi haklarının iyileştirilmesini sağlayacak kanun maddelerinin Meclis gündemine alınmasından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlıklar ve milletvekilleri ile siyasi partilere teşekkürlerini iletti.
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına yönelik düzenlemeyle ilgili teşekkür mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

02 Aralık 2021 09:36 - AA Burcu Çalık Göçümlü
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren maddelerin ihdas edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Gündeme alınan kanun maddelerinin başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının maddi haklarının iyileştirilmesini sağlayacağına işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Bu iyileştirmelerin çoktan hak edildiğini toplum olarak biliyor, sonuçlarının hepimize yansıyacağına yine toplumca inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza duyarlılığı için şükranlarımı arz ederim. Bize destek veren Hazine ve Maliye Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, düzenlemenin Meclis'te görüşülmesinde oy birliğiyle hareket eden milletvekillerine ve partilere teşekkür ediyorum."

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1) Hemşire Mukaddes (Hemşire)
02.12.2021 11:02:51
Haber başlığının düzeltilmesi gerekmez mi? Doktor zammı bu, sağlık çalışanlarının tamamı ile ilgili bir durum değil. Yardımcı sağlık personeli olmasa görevlerini icra edemeyecek olanlara yapılan bir düzenleme.
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