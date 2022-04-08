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Bakan Koca'dan sevindiren haber: Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşmedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Koca, "Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir" dedi.
Bakan Koca'dan sevindiren haber: Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşmedi
08 Nisan 2022 09:59 - İHA
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Bakan Koca, Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişklin açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

"Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah’tan şifa diliyoruz."

Hastaneden Nisa bebek için 'kritik 48 saat' açıklaması!

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nden tedavisi devam eden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada Nisa bebekte beyin ölümünün tespit edilmediği ve genel durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Nisa Mihriban bebek hastanemiz Çocuk Yoğun Bakım Kliniği'nde mekanik ventilatöre bağlı olarak takip edilmektedir. Nisa bebeğin beyin fonksiyonları beyin ölümü açısından araştırıldığında apne testi ve BT anjiyo yapılmış olup, beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah’tan şifa, sevdiklerine geçmiş olsun diler, kamuoyuna saygılarımızı sunarız.”

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca nisa bebek beyin olumu

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