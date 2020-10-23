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Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından İstanbul’da test kuyruğu!
  Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne test kuyruğu havadan böyle görüntülendi
Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından İstanbul’da test kuyruğu!
23 Ekim 2020 11:24 -
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İSTANBUL- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “İstanbul’da vak'a sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı” açıklamasının ardından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne test yaptırmak için gelen vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da vak'a sayılarının artması sonucu, vatandaşlar korona virüs şüphesiyle tekrar hastanelere akın etti. Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne çok sayıda vatandaş korona virüsü şüphesiyle başvuru yaptı. Test yaptırmak isteyen kişilerin hastane bahçesinde oluşturduğu uzun kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tün sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunarak İstanbul’da bulunan vatandaşları uyarmıştı. Bakan Koca uyarısında şu ifadeleri kullanmıştı: “İstanbul’da vak'a sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. İstanbul’da en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Mecbur olmadıkça kalabalık ortama girmeyin.”

Anahtar Kelimeler:

istanbul prof dr cemil tascioglu sehir hastanesi test kuyrugu

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