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Bakan Mustafa Varank: Ankara'da 'Sağlık Teknolojileri Vadisi' kurma hedefimiz var
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank son dakika açıklamasında bulundu. Varank, "Ankara'da 'Sağlık Teknolojileri Vadisi' kurma hedefimiz var. Ankara'yı sağlık teknolojileri geliştirmede merkez şehirlerden biri yapacağız." dedi.
Bakan Mustafa Varank: Ankara'da 'Sağlık Teknolojileri Vadisi' kurma hedefimiz var
08 Mart 2020 -
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Etimesgut Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Etimesgut 7'nci Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

"ANKARA'DA 'SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ VADİSİ' KURMA HEDEFİMİZ VAR"

Etimesgut'taki çalışmalar hakkında bilgi veren Varank, Gebze'de de Bilişim Vadisi'ni kurduklarını, bir ayağının kurulma çalışmalarının da İzmir'de devam ettiğini anlattı. Varank, Ankara'nın yazılımda çok güçlü şehirlerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ankara'da inşallah 'Sağlık Teknolojileri Vadisi' kurma hedefimiz var. Bunu Sağlık Bakanımız ile beraber çalışıyoruz. Ankara'yı sağlık teknolojileri geliştirmede merkez şehirlerden biri yapmak için çalışacağız. Ankara'da insanların ziyaret edebileceği bir bilim merkezimiz yok. Altındağ Belediye Başkanımız ile çalışmalarımızı başlattık. Ankara'ya da herkesin gezebileceği, aynı zamanda turist destinasyonu haline getirebilecek bir bilim merkezi kurma çalışmalarına başladık."

Anahtar Kelimeler:

mustafa varank saglik teknolojileri vadisi saglik teknolojileri

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