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Bakan Özer: Aşılanmış ve antikor oluşturmuş öğretmenlerimizin oranı yüzde 90
Balıkesir'deki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullardaki aşılanma durumu hakkında konuştu. Özer, "Şu an aşılanmış ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90'a ulaşmış durumdadır" dedi.
Bakan Özer: Aşılanmış ve antikor oluşturmuş öğretmenlerimizin oranı yüzde 90
08 Ekim 2021 15:20 - DHA Fatih Emrah ERDOĞAN
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Balıkesir'e gelen Milli Eğitim Bakanı Özer, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, il ve ilçe milli eğitim müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı çıkışında konuşan Bakan Özer, okullardaki aşılanma ve eğitim durumu hakkında bilgi verdi.

Özer, "Türkiye'de, 6 Eylül'de eğitim-öğretim başladı. Bugün itibarıyla 5'inci haftayı geride bıraktık. Süreci, Sağlık Bakanlığı'mız ve Bilim Kurulu'yla koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Defaatle açıklama yaptığımız gibi okul kapatma değil vakanın olduğu sınıflarda yüz yüze eğitime 14 gün ara veriyoruz. Geçen hafta sonu itibarıyla Sağlık Bakanlığı'mız ve Bilim Kurulu'muz 14 günlük yüz yüze eğitime ara vermeyi 10 güne düşürdü. Yüz yüze eğitime ara verilen sınıflarda herhangi bir semptom göstermeyen öğrencilerden 5 günün sonunda velinin rızası olması sonucu PCR yapıp, sonucu negatif çıktığı zaman yüz yüze eğitime dönme imkanı getirildi.

"Aşılanmış ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90"

Dolayısıyla şu anda süreç, eylül ayındakine göre çok daha rahat bir şekilde, çok daha kısa süreli aralarla başarılı bir şekilde devam ediyor. Geçen hafta itibarıyla 71 bin 320 okulumuzdan sadece 2 tanesinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bugün itibarıyla yüz yüze eğitime ara verilen okulumuz bulunmamaktadır. Elbette vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıflarımız bulunmakta. Her geçen gün öğretmenlerimizin aşılanma oranı yükseliyor. Şu anda tüm Türkiye'de 2'nci doz aşısını tamamlamış öğretmen sayımız yüzde 85’e ulaştı. Antikor oluşturan öğretmen sayımız da yüzde 5 seviyesinde. Şu an aşılanmış ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90'a ulaşmış durumdadır."

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