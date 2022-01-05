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Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz.
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
05 Ocak 2022 10:27 -
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Günlük koronavirüs vaka sayılarının 54 bini aşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitime ilişkin bir açıklama geldi. Özer, "Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz." diyerek kafa karışıklığına son noktayı koydu.

Ülkemizdeki son 24 saatlik verilere göre, 54 bin 724 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı ise 160'tan 137'ye düştü. İyileşen hasta sayısı 26 bin 591 olurken toplam 382 bin 888 PCR testi yapıldı. Vaka sayısında büyük artış, akıllara yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağını getirdi. Özellikle milyonlarca öğrenci ve veli, okulların kapatılması durumunu merak ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi.

"ALARM DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL"

Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Özer burada bir konuşma yaptı. Şu anda okulların kapatılmasının söz konusu olmadığını söyleyen Özer, "Süreci yakından takip ediyoruz. Omicron hızla yayılıyor ancak okullarımızda önlemleri değiştireceğimiz bir alarm durumu söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

milli egitim bakani mahmut ozer

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