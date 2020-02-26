Bakan Pekcan: Koronavirüse karşı gümrük kapılarında her türlü tedbirimizi aldık

ANKARA- Bakan Pekcan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri ile düzenlenen programda bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Pekcan, koronavirüs ile ilgili olarak alınan önlemlere ilişkin yöneltilen soruya, "Gümrüklerle ilgili olarak her türlü tedbirimizi aldık. Bütün kapılarımızı dezenfekte ettik ve bütün ekiplerimizi kıyafetlerle, maskelerle donattık. Kapılardaki kontrolümüz hat safhada. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile beraber hareket ediyoruz. Sürekli iletişim halindeyiz. Kapılarla ilgili her türlü önlemi aldık" ifadelerini kullandı.