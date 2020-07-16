Bakan Selçuk: 18 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1’i kanser olmak üzere 18 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

16 Temmuz 2020 11:29 - NTV