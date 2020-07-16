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Bakan Selçuk: 18 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1’i kanser olmak üzere 18 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Bakan Selçuk: 18 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
16 Temmuz 2020 11:29 - NTV
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Bakan Selçuk, Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyonun yapmış olduğu toplantı sonrasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gerçekleştirilen düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaştı.

8 BİN 265 İLAÇ LİSTEDE
Temininde güçlük yaşanan, hayati önem arz eden ve halk sağlığını yakından ilgilendirmesi nedeniyle acil tedbir alınması gereken ilaçlar için toplanıldığını, bu doğrultuda kararlar alındığını belirten Bakan Selçuk, geri ödeme listesine alınan 18 ilaçla birlikte ruhsatlı ilaç sayısının 8.265'e ulaştığını açıkladı.

Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 1 kanser, 2 kas- iskelet sistemi tedavisinde kullanılan ilaçlar da bulunuyor.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini bildiren Bakan Selçuk, “Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim.” dedi.

Anahtar Kelimeler:

ilac geri odeme sosyal guvenlik kurumu sgk ilaclar

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