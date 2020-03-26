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Bakan Selçuk: 32 bin sağlık çalışanı alımının 14 bini İŞKUR'dan
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanlığının duyurduğu 32 bin yeni sağlık çalışanı alımının 14 bininin İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.
Bakan Selçuk: 32 bin sağlık çalışanı alımının 14 bini İŞKUR'dan
26 Mart 2020 10:04 - AA
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanlığının duyurduğu 32 bin yeni sağlık çalışanı alımının 14 bininin İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.

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