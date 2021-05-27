Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Selçuk: 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkanı sağlandı
Milli Eğitim Bakabı Ziya Selçuk: "813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkanı sağlandı
Bakan Selçuk: 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkanı sağlandı
27 Mayıs 2021 10:01 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ve eğitim çalışanlarına ilişkin öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması randevusuna, şu ana kadar 813 bin 400 personelin dahil edildiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor. 40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkanı sağlanmış oldu. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle."

Anahtar Kelimeler:

milli egitim bakani ziya selcuk kovid-19 asi uygulamasi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.