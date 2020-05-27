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Bakan Selçuk: Aile Danışmanlığı Ulusal Yeterlilik Belgesini hazırlıyoruz
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aile danışmanlığı konusunda Ulusal Yeterlilik Belgesinin zorunlu olacağı bir sistemi getireceklerini açıkladı.
Bakan Selçuk: Aile Danışmanlığı Ulusal Yeterlilik Belgesini hazırlıyoruz
27 Mayıs 2020 13:11 -
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Aile Danışmanlığı Ulusal Yeterlilik kriterlerini hazırlama çalışmaları kapsamında, alanında uzman akademisyen, meslek elemanları,  konuyla ilgili derneklerin ve Bakanlığın izni ile açılan Özel Aile Danışma Merkezilerinin temsilcilerinin katılımıyla bir çalıştay yaptıklarını belirten Selçuk; “Aile Danışmanlığı mesleğine yönelik olarak ulusal yeterlilik belgesini hazırlıyoruz. Ulusal yeterlilik belgesine yönelik hazırlıklarının tamamlanmasıyla, aile danışmanının mesleğini başarı ile icra etmesi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikler belirlenecek. Bu mesleğe bir hizmet standardı getirilmiş olacak. Aile danışmanlarının bu mesleği yapabilmeleri ve sertifika alabilmeleri için sınav sistemi de olacak. Aile Danışmanlığı veren eğitim kuruluşlarının akreditasyonu çalışmalarını da yapacağız” diye konuştu.
 
Konuyla ilgili olarak daha önce Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında, işbirliği protokolü imzalandığını belirten Bakan Selçuk, “Ulusal Yeterliliğin yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, aile danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik olduğunu ifade etti.
 
Selçuk; “ Aile Danışmanlığı Ulusal Yeterlilik Taslağı’nı paydaşlarımızla birlikte değerlendirdikten sonra,  MYK teknik açıdan inceleyecek ve Aile Danışmanlığı Ulusal Yeterlilik Belgesi nihai halini alacak” diye konuştu.

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