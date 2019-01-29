Bakan Selçuk: 'e-Reçete uygulaması tüm paydaşlara fayda sağlıyor'

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 16 yılda sosyal güvenlik sisteminde devrim niteliğinde dönüşümler yaşandığını ifade ederek, bu dönüşümlerin en önemlilerinden birinin de e-reçete uygulaması olduğunu vurguladı.

Tüm sağlık hizmet sunucularında Güvenli Elektronik İmza ve e-Reçete yazma işleminin zorunlu hale getirildiğini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzca (SGK) hayata geçirilen MEDULA uygulaması ile sahte reçete, gereksiz tetkik ve muayene gibi suistimallerin önüne geçiyoruz. Bakanlık olarak bağlı kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşımıza kolaylık sağlamaya, hizmet etmeye devam ediyoruz."

Bakan Selçuk, geçen yıl yazılan toplam 400 milyon reçetenin yüzde 87'sinin e-Reçete olarak düzenlendiğini bildirerek, "Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında da kağıt israfının önüne geçtik, hedefimiz ilaca erişimde zorunlu haller dışında e-Reçete kullanımını yüzde 100'e çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

Tüm paydaşlara fayda sağlıyor

e-Reçete, sağlık hizmet sunucusu, hasta, eczane ve SGK gibi paydaşlara fayda sağlıyor. Sağlık hizmet sunucularına reçetelerin oluşturulmasına standart getirilmesi bakımından yararı olan e-Reçete, hastalar açısından da kağıda yazılan reçetelerde yazı biçimi nedeniyle oluşabilecek yanlış ilaç ve doz alma olaylarının yaşanmasını önlüyor.

Uygulama, eczanelerin sahte reçeteler sebebiyle cezai durumlarla karşılaşmamasını sağlamasının yanında, reçete kaydını kolaylaştırıp, zamandan tasarrufa da imkan veriyor.

SGK'ye sahte kaşeyle üretilmiş sahte reçetelerin teslim edilmesinin önüne geçen e-Reçete uygulaması, yıllık 400 milyon reçetenin saklanması, korunması için gerekli depolama işlemlerinden tasarrufla binlerce ağacın kesilmesini de engelliyor.