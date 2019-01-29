SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Selçuk: 'e-Reçete uygulaması tüm paydaşlara fayda sağlıyor'
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen yıl yazılan toplam 400 milyon reçetenin yüzde 87'sinin Elektronik Reçete Uygulamasıyla (e-Reçete) düzenlendiğini bildirdi
Bakan Selçuk: 'e-Reçete uygulaması tüm paydaşlara fayda sağlıyor'
29 Ocak 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 16 yılda sosyal güvenlik sisteminde devrim niteliğinde dönüşümler yaşandığını ifade ederek, bu dönüşümlerin en önemlilerinden birinin de e-reçete uygulaması olduğunu vurguladı.

Tüm sağlık hizmet sunucularında Güvenli Elektronik İmza ve e-Reçete yazma işleminin zorunlu hale getirildiğini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzca (SGK) hayata geçirilen MEDULA uygulaması ile sahte reçete, gereksiz tetkik ve muayene gibi suistimallerin önüne geçiyoruz. Bakanlık olarak bağlı kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşımıza kolaylık sağlamaya, hizmet etmeye devam ediyoruz."

Bakan Selçuk, geçen yıl yazılan toplam 400 milyon reçetenin yüzde 87'sinin e-Reçete olarak düzenlendiğini bildirerek, "Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında da kağıt israfının önüne geçtik, hedefimiz ilaca erişimde zorunlu haller dışında e-Reçete kullanımını yüzde 100'e çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

İSTAHED’den reçete sistemine ilişkin açıklama: ‘Hasta bekleme süresi artıyor’ 

Tüm paydaşlara fayda sağlıyor

e-Reçete, sağlık hizmet sunucusu, hasta, eczane ve SGK gibi paydaşlara fayda sağlıyor. Sağlık hizmet sunucularına reçetelerin oluşturulmasına standart getirilmesi bakımından yararı olan e-Reçete, hastalar açısından da kağıda yazılan reçetelerde yazı biçimi nedeniyle oluşabilecek yanlış ilaç ve doz alma olaylarının yaşanmasını önlüyor.

Uygulama, eczanelerin sahte reçeteler sebebiyle cezai durumlarla karşılaşmamasını sağlamasının yanında, reçete kaydını kolaylaştırıp, zamandan tasarrufa da imkan veriyor.

SGK'ye sahte kaşeyle üretilmiş sahte reçetelerin teslim edilmesinin önüne geçen e-Reçete uygulaması, yıllık 400 milyon reçetenin saklanması, korunması için gerekli depolama işlemlerinden tasarrufla binlerce ağacın kesilmesini de engelliyor. 

Anahtar Kelimeler:

e-recete zehra zumrut selcuk

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
gebelik doğum kadın doğum Aydan Biri Tamer MunganSMA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Recep Tayyip ERdoğan meme kanseri Pfizer Adana Tabip Odası Mürşit Enis AkyüzDüzce İl Sağlık 112 AcilSMA Recep Tayyip Erdoğan Sağlık-Sen Cuma Köysüren aile hekimiDiamond Blackfan Miraç Caner Harvard Üniversitesie-Reçete Zehra Zümrüt Selçukkanser onkoloji İsrail kanser hücresi Türkiye Meme Vakfı MEVA
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.