Bakan Selçuk: Kronik hastaların süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.
02 Nisan 2020 09:44
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kronik hastaların 1 Ocak ve sonrası süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
OHSAD Başkanı Bahat: Sağlık sektörü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, İtalya gibi olmadan devlet çözüm bulsun
Çin'de ilk kapsamlı araştırma: Ölüm oranı 1,38, orta yaş ve sonrasında risk artıyor
Bu kadarına pes... 'Erkekten hemşire mi olur?' diyerek otobüsten attı
İyileşmiş hastanın plazmasıyla koronavirüs tedavisi Türkiye'de de başlıyor
Solunum cihazı nedir, Türkiye'de kaç adet var?
İlber Ortaylı: Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların, tımarhanelere kapatılmaları için bir kampanya açmak istiyorum
ABD koronavirüse karşı klorokin ilaçlarına onay verdi... Uzmanlar ikiye bölündü
Doktora hakaret eden Müge Anlı sosyal medyadan tepki yağınca özür diledi!
DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Pandemi sorumlusu akademisyen açıklaması nedeniyle özür diledi
Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.