Bakan Selçuk: Kronik hastaların süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Kronik hastaların 1 Ocak ve sonrası süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak." dedi.

02 Nisan 2020 09:44 - AA