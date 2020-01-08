Bakan Selçuk: Prim borcu olanlar sağlık hizmeti almaya devam edecek

ANKARA- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, prim borcu bulunanların 2020 yılı sonuna kadar hastanelerden sağlık hizmeti almaya devam edeceklerini duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Prim borcu bulunanların 2020 yılı sonuna kadar hastanelerden sağlık hizmeti almaya devam edeceğini kaydeden Bakan Selçuk, "Bağ-Kur'lular ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek" dedi.



Bakan Selçuk, GSS'nin 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Ülkemizde çalışması nedeniyle sigortalı olanlar ve sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler hariç herhangi bir şekilde sağlık hizmeti alamayanlara 88,29 lira prim ödemeleri şartıyla sağlık hizmeti verilmektedir. Bu miktarı ödeyemeyecek olanlara ise gelir testi yaptırmaları şartıyla devlet tarafından ücretsiz sağlık hizmeti verilmektedir. Prim borcu olan vatandaşlarımızın azalması GSS sisteminin işlerliğini ortaya koymaktadır. Bir yandan primini ödeyen vatandaşımızın sayısı artarken, diğer yandan primsiz sağlık hizmeti alma talebinde bulunan vatandaşımızın sayısı azalmaktadır.