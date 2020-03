Bakan Selçuk: Sıkça sorulan sorular listesi yaptık

Bakan Selçuk, A Haber canlı yayınında, eğitimde koronavirüs tedbirlerine ilişkin soruları yanıtladı.

Bu noktada almaya çalıştıkları önlemler olduğunu ve bu meselenin bir tatil meselesi olmadığını belirten Selçuk, "Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu. O yüzden biz de bazı önlemler almak durumunda kalıyoruz. Çünkü çocuklarımızın, toplumumuzun sağlığı çok önemli." dedi.

Bu anlamda öğrencilerin evdeyken eğitimlerinin aksamaması için nasıl katkı sağlanabilir konusunda dünyada ilk kez ulusal düzeyde bir eğitim platformu oluşturduklarına işaret eden Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu vesileyle de bütün öğrencilerimizin belli zaman dilimlerinde eğitimleriyle ilgili içeriklere ulaşmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Esasen ilk hafta nisan ayının başındaki ara tatilin öne alınması şeklinde. İkinci hafta ise koronavirüs dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından önerilen, ön görülen bir durum ve bir hafta da okulların tatil edilmesi ancak bu tatilin boş geçmemesi için de bazı tedbirler alınması söz konusu. Birkaç televizyon kanalı söz konusu mevcut kanalların dışında. Bunlar tamamen eğitime ayrılmış, bütün ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz için sabahçı ve öğlenci olmak üzere belirli zaman dilimleri ayrıldı ve hangi sınıf seviyesinde, hangi öğrencilerimizin, hangi dersleri, nasıl takip edebilecekleri ilan edilecek. İçeriklerin çok önemli bir kısmı hazır. Bir kısmı da hazırlanmaya devam ediyor. 23 Mart günü de bunun başlangıcını da yapacağız."

"Derslerin içeriğini video kütüphanesi oluşturarak öğrencimizin erişimine açtık"

Bakan Selçuk, bu anlamda sadece televizyon kanallarını yeterli bulmadıklarını, eğitim bilişim ağı denilen bir internet altyapısının olduğunu, bütün derslerin içeriklerinin, binlerce video, animasyonun, on binlerce sorunun burada mevcut olduğunu aktararak, özellikle akademik destek yazılımlarıyla 11 ve 12. sınıflar için üniversiteye hazırlanmak konusunda inanılmaz bir içerikleri olduğunu söyledi.

Selçuk, bu akıllı sistemler vasıtasıyla öğrencilerin seviye tespitini yapabileceklerini, kişiye özel deneme sınavı ile kendi yerini başka öğrencilere göre görme imkanına sahip olabileceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öğrenmek istediği her konuyu Türkiye'nin en uzman kişilerinden, öğretmenlerinden video kütüphanesine bakarak öğrenme imkanı da var. Yani biz tüm derslerin içeriğini bir video kütüphanesi oluşturarak Türkiye'nin her yerinde, her öğrencimizin ulaşmasına, erişimine açtık. İnternet ücretini de yine Milli Eğitim Bakanlığı, hizmet veren kuruluşlarla anlaşarak 3 GB'lık bir ücretsiz internet erişimi sağladı. Yani 'Ben Türkiye'nin bir kasabasındayım, köyündeyim, şehrindeyim ve ücretsiz olarak Türkiye'nin en iyi ders anlatan öğretmenlerinin bazılarından bunları dinlemek istiyorum ve tekrar tekrar dinlemek istiyorum. Soru sormak istiyorum, 7/24 sormak istiyorum.' Bu da mümkün. Dolayısıyla velilerimiz için de öğrencilerimiz için de bu içerikler, bizim tedbir olarak gördüğümüz bu eğitim içerikleri eba.gov.tr'den de her türlü ayrıntısıyla görülebilir. Ayrıca 444 0 632 nolu telefonumuzdan da yine 24 saat erişip bu konularla ilgili her türlü sorularını sorabilirler. "

"Gün boyunca yayın olacak"

Bakan Ziya Selçuk, sıkça sorulan sorular listesi yaptıklarını ve kamuoyundan kendilerine gelen çok sayıda soru olduğunu, bu soruların hepsinin cevaplarının da mevcut sitelerinden görülebileceğini, orada olmayan sorular varsa da ilgili telefon numarasından ve internet adresinden öğrenmenin mümkün olduğunu söyledi.

Televizyondan yapılacak uzaktan eğitim yayınına ilişkin bilgi veren Selçuk, şunları kaydetti:

"Orada gün boyunca bir yayın olacak. Gün boyunca var olan yayınların hangi saati, hangi sınıf seviyesindeki öğrenciler içindir bunlar belirlendi. Diyelim ki ben ilkokul 4. sınıfta öğrenciyim. Hangi gün, hangi saatte benim derslerimin içeriği, hangi kanalda olacak? Bunun bir listesi var. Dolayısıyla diyelim ki pazartesi, salı, çarşamba sabah ya da öğleden sonra hep belli saatlerde ortaokul 2. sınıf, lise 2. sınıf ya da 5. sınıf gibi, hangi sınıfsa bütün öğrencilerimiz kendi derslerinin içeriğini oradan rahatlıkla izleyebilirler. Ayrıca bazı canlı yayınlar da söz konusu olabilecek. Öyle bir desteğimiz de olacak. Bu kanallar mevcut kanallar olmadığı için gün boyu Milli Eğitim Bakanlığının içeriklerine dair hizmetlerde kullanılabilecek."

Öğrencilere "Kitap okuyun" tavsiyesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere ders çalışmadıkları zamanlarda ne yapmalarının tavsiye edildiği yönündeki soru üzerine, çocukların sağlığı ve yaşama hakkının çok önemli olduğunu vurguladı.

Eğitim hakkının da önemli olduğunu belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Tatil deyip geçilebilirdi. Bunu yapmak istemiyoruz, öğrencimizin her şekilde yetişmesine, ulaşmasına imkan sağlıyoruz.Özellikle kitap okuma, çocuk edebiyatı, genç edebiyatı konusunda kitaplar okumayı çok önemsiyoruz. Çünkü kitap okuyan öğrencilerimizin okuduğunu anlama düzeyleri çok yükseliyor. Dolayısıyla kitap okuma sadece Türkçe ile ilgili bir konu değil, matematik paragrafını anlamak için de fen bilgisi için de önemli, hayat için önemli. O yüzden de çocuklarımızın kitap okumasını, bir hobiyle uğraşmasını, kendilerini yetiştirmesini, aile içerisinde bazı faaliyetlerde bulunmasını ki bunun yüzlerce örneğini tavsiye olarak verdik. Ayrıca eğitim takvimi hazırladık yılbaşında ve bunu da internetten ücretsiz erişime açtık, mobil olarak bütün telefonlardan görülebilir, okullarımıza dağıttık. Burada da her gün bir evin içinde hangi faaliyet yapılabilir, hangi oyun oynanabilir aile ile bireysel olarak, hangi eğitim etkinliği yapılabilir, tarihte hangi önemli olaylar vardı, atasözleri, birtakım değerlerimizle ilgili içerikler, zengin bir eğitim takvimi var. Bu takvim takip edilebilir. 'Peki biz çocuklarımızla evde ne yapalım?' sorusunun da yanıtını bulma imkanı var."

Bakan Selçuk, koronavirüsün küresel bir problem olduğunu, virüsün görüldüğü bazı ülkelerde ulusal ölçekte okulların süresiz tatil edildiğini hatırlattı. Bu şekilde virüsün yayılımı ve temasın azaltılmasının hedeflendiğini anlatan Selçuk, "Bu küresel bir sorun olduğu için bütün ülkeler okullar konusunda böyle tedbir aldığı için ki bizimkisi en hafif tedbir, ama bu tedbiri sükunet içerisinde, sağlıklı bir şekilde yürüteceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın, her türlü hazırlığımız yürüyor." dedi.

Gençlere "Hareketliliği azaltma" çağrısı

Üniversite öğrencileri konusunda açıklamaların Yükseköğretim Kurulu tarafından yapıldığını anımsatan Selçuk, üniversiteli gençlerin de kendilerini yetiştirmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Gençlere "hareketliliği azaltma" çağrısında bulunan Bakan Selçuk, "Şu sıra çok kritik bir evre. Bir süre buna dikkat ettiğimizde emin olun buradaki yayılım hızı çok düşük kalacak ve biz sakinlik içerisinde işlerimizi yürütebileceğiz." dedi.

Ara tatillerde öğrenciler tatile giderken öğretmenlerin okulda kaldığını anlatan Selçuk, virüsün yayılımını azaltmak için öğretmenlerin de okula gelmemesi yönünde bir karar alındığını dile getirdi. Selçuk, "Öğretmenlerimizin hem kendi çocuklarıyla hem de öğrencileriyle mobil erişim vasıtasıyla olabilir, başka şekillerde olabilir, televizyonlardaki eğitim destekleriyle olabilir, öğrencilerine destek olmasını elbette bekleriz. Çok acil bir durum olmadıkça şehirler arası yolculuk yapmamalarını tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.

Çocukları tatil olan çalışan annelerin durumu

Bakan Ziya Selçuk, çocukları okula gitmeyen çalışan annelere yönelik bir çalışma olup olmadığı yönündeki soruya da şu yanıtı verdi:

"Türkiye'de olduğu gibi bütün ülkelerde bu tür tatiller oluyor. Bizim Hane Halkı Araştırması'na göre 5-13 yaş arasındaki çalışan anne oranımız yüzde 27 civarında. Elbette bu kişilerin, çalışan annelerin çocukları var. Bu konuda biz bütün dünyada olduğu gibi küresel sorun konusunda velilerimizin de desteğini bekliyoruz. Eğer daha üst bir karar alınma ihtiyacı olursa bu zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan çalışmalar çerçevesinde değerlendirilir."

Bakan Selçuk, çocuklar aracılığıyla ailelere temizlik kurallarına riayet etmek, sarılmamak, tokalaşmamak, temasları azaltmak gibi önlemleri içeren bilgilendirme bültenleri gönderdiklerini, bu bültenlerde ne söylüyorlarsa kendilerinin de bu önlemleri uyguladıklarını kaydetti.