Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Selçuk: SUT düzenlemesiyle yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık
Bakan Selçuk: Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. Yine yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listemize aldık.
Bakan Selçuk: SUT düzenlemesiyle yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık
25 Eylül 2020 12:28 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. Yine yoğun bakımdaki  Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listemize aldık.

 

“Vatandaşımızın sağlık hizmetlerine erişiminde bir kesinti olmaması için çeşitli tedbirleri hızla devreye aldık. Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin geçerlilik sürelerini uzattık." 

 

Ayrıntılar geliyor....

Anahtar Kelimeler:

bakan selcuk sut duzenlemesiyle yogun bakim tedavi ucretlerini iki katina cikarttik

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.