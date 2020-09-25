Bakan Selçuk: SUT düzenlemesiyle yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. Yine yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listemize aldık.

“Vatandaşımızın sağlık hizmetlerine erişiminde bir kesinti olmaması için çeşitli tedbirleri hızla devreye aldık. Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin geçerlilik sürelerini uzattık."

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