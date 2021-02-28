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Bakan Selçuk: Yüz yüze sınavlarda illerin durumuna göre karar verilecek
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, liselerdeki yüz yüze sınavlarla ilgili olarak, "8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." dedi.
Bakan Selçuk: Yüz yüze sınavlarda illerin durumuna göre karar verilecek
28 Şubat 2021 18:36 -
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde yüz yüze sınavlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, sınavların 8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verileceğini söyledi.

Bakan Selçuk bugün sosyal medyadaki paylaşımında bazı illerdeki vaka artışına dikkati çekti. Selçuk, "Son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur" demişti.

Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için "Tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim" diyen Ziya Selçuk, sağlığın öncelik olduğunu vurguladı.

Anahtar Kelimeler:

ziya selcuk yuz yuze sinav

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