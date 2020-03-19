Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk AA Editör Masası programına konuk oldu.

Bakan Selçuk'un önemli açıklamaları:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Biz sınavı yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız."

Selçuk: "(Okulların tatil edilmesi) Bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin bizim hazırlıklarımız var, senaryolarımız var."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bütün vatandaşlar şundan emin olsun, çocuklarımızın, öğrencilerimizin hukukun her zaman koruruz."