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Bakan Soylu: Şu anda 9 bin 800 kişiye karantinamız var
İçişleri Bakanı Soylu, "Şu anda bizim 9 bin 800 kişiye karantinamız var, umre dahil olmak üzere." dedi.
Bakan Soylu: Şu anda 9 bin 800 kişiye karantinamız var
19 Mart 2020 20:29 -
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda bizim 9 bin 800 kişiye karantinamız var, umre dahil olmak üzere." açıklamasında bulundu.

Sokağa çıkma yasağı iddiası

Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı iddiası ilgili de şunları kaydetti:

"Bunun önemli bir bölümü ABD ve Almanya mahreçlidir. FETÖ'cüler Amerika'dan ve Almanya'dan 'nasıl Türkiye bunu iyi yönetir, nasıl halk bu kadar sakin, sağduyulu ve kurallara uyar, nasıl Amerika'dan, Almanya'dan daha iyi bir noktada oluruz'... Sosyal medya mecrasından manipüle etmeye çalışanlara, bunu infial haline getirmeye çalışanlara vatandaşımız müsamaha göstermesin."

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