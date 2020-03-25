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Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu: Süreç hızlı yayışı farklı bir noktaya giderse farklı tedbirler alınması gerekebilir.
Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
25 Mart 2020 13:18 - NTV
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Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle: 

(65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı) Karar Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleşti. Meseleyi tahrik ve istismar etmek isteyenler oldu.

Şu ana kadar yaşlılardan toplam 239 bin çağrı aldık.

Sosyal medyada 1748 hesabın yüzde 65'i FETÖ-PKK bağlantılı. Sosyal medya hesaplarından 410 kişi yakalandı.

211 bin 326 iş yeri yayınladığımız genelgeler sonucunda kapanmış durumda. Bunların kapalı olup olmadığını takip ediyoruz.

Şehirler arası yolcu trafiğinde yüzde 83 düşüş oldu. 15 büyükşehirde ortalama yüzde 65 oranında trafik yoğunluğunda düşme oldu. Toplu taşıma araçlarında 15 büyükşehir bazında yüzde 65'in üzerinde bir düşüş var. Bazı illerde yüzde 70 bazı illerde yüzde 80 düşüş var.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Salgının yaygınlaşması ve ortaya koyacağı süreci hep birlikte izliyoruz. Almamız gereken tedbirler var. atacağımız adımlar var. vatandaşlarımız kendi OHAL'ini ilan ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya şimdilik belki de gerek olmayabilir. Ama süreç hızlı yayışı farklı bir noktaya giderse farklı tedbirler alınması gerekebilir.

Anahtar Kelimeler:

sokaga cikma yasagi suleyman soylu

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