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Bakan Varank: COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesi yer alıyor
Bakan Varank: "COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor."
Bakan Varank: COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesi yer alıyor
02 Nisan 2020 11:39 - AA
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ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’da “COVID-19 Türkiye Platformu” koordinasyonunda gerçekleştirilen “Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı”nda konuştu.

Bakan Varank, yaptığı açıklamada, "COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor. Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda önemli yetkinlikler var. Çok hızlı netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 tedbirleri 
Bakan Varank, "Bu süreçte emekçilerimizin işini kaybetmemesi, hanelerin gelir seviyesinin korunması kırmızı çizgimiz." şeklinde konuştu.

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