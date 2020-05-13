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Bakan Varank: Kovid-19'u erken aşamada tespit edecek ve dünyaya örnek olacak yenilikçi kit geliştiriliyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kovid-19'u erken aşamada tespit edecek ve dünyaya örnek olacak yenilikçi kit geliştiriliyor, prototipin haziranda tamamlanması bekleniyor." dedi.
Bakan Varank: Kovid-19'u erken aşamada tespit edecek ve dünyaya örnek olacak yenilikçi kit geliştiriliyor
13 Mayıs 2020 12:00 - AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, COVID-19 Türkiye Platformu'nun düzenlediği "Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı"nda yaptığı konuşmada, "Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak." dedi. 

Varank, "Yarın 'Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme' ve 'Patent Tabanlı Teknoloji Transferini Destekleme' çağrılarına çıkıyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Varank, "Kovid-19'u erken aşamada tespit edecek ve dünyaya örnek olacak yenilikçi kit geliştiriliyor, prototipin haziranda tamamlanması bekleniyor." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Anahtar Kelimeler:

covid-19 mustafa varank yenilikci kit

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