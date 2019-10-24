Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Varank: Sağlık alanında Ar-Ge yapmak isteyen tüm araştırmacılarımızı davet ediyorum
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknopol İstanbul'un kritik teknolojilerde rekabet edebilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirme önceliğini birebir karşıladığını belirterek, "Burada yapılacak inovatif çalışmalar, sağlık alanında yetkinliklerimizi artırmanın yanı sıra geleceğin teknolojilerini de inşa edecek." dedi.
Bakan Varank: Sağlık alanında Ar-Ge yapmak isteyen tüm araştırmacılarımızı davet ediyorum
24 Ekim 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Türkiye'nin ilk sağlık temelli teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti AŞ'nin (Teknopol İstanbul) idari ve kuluçka binasının temeli Pendik'te atıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Pendik ve Tuzla Belediyeleri, Boğaziçi Üniversitesi ve Vakıf Katılım iş birliğiyle yaklaşık 100 dönümlük alanda hayata geçirilen teknokentin temel atma töreninde konuşan Varank, teknoparkın, biyoteknoloji ve sağlık alanında çalışan firmalar için bölgesel bir üs olmayı amaçladığını kaydetti.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl: Yerli ilaç sektöründe babayiğitler çıkaracağız 

Varank, "Burası sağlık yazılımından yerli ilaç üretimine, geleneksel tıptan medikal tasarıma varıncaya dek farklı alanlarda Ar-Ge yapmak isteyen girişimcilere ev sahipliği yapacak." dedi. 

Şehir hastaneleri de dahil olmak üzere sağlık sektörüne yönelik attıkları adımlara değinen Varank, bu sayede Türkiye'nin büyük bir cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı.

Varank, son dönemde gerek dünyada gerekse Türkiye'de yaşanan hadiselerin yerli ve milli teknolojileri geliştirmenin ne kadar hayati olduğunu kendilerine bir kez daha gösterdiğini belirterek, sağlık alanında dışa bağımlılığın hala yüksek olduğunu bildirdi.

Makine, teçhizat ve sarf malzemelerinin büyük çoğunluğunu ithal ettiklerini, bu durumun ciddi bir kırılganlık oluşturduğunu aktaran Varank, "Yurt içi üretim yoluyla önce kendi kendimize yeter hale gelmek, sonrasında da ürettiğimiz ürünleri rekabetçi fiyatlarla dış pazarlara satmak istiyoruz." dedi.

Varank, teknolojik dönüşümün sağlık sektörüne etkilerine değinirken, kişiye özel ilaçların, vücut değerlerini ölçen deri altı çiplerin ve biyoteknolojik ilaçlar gibi yeni gelişmelerin sağlık sektörüne ciddi dinamizm kattığını vurguladı. 

Tüm bu eğilimlere yön verebilmek adına, sağlık vadisi ve sağlık teknoloji geliştirme bölgeleri gibi bazı somut politikalar belirlediklerini ifade eden Varank, hekimlerin Ar-Ge faaliyetleri içinde daha fazla yer alması ve biyoteknolojik ilaçların üretilmesi için uygun altyapı ve yetkinliklerin geliştirilmesi gibi sektörün ihtiyaç duyduğu mekanizmaların hayata geçirilmesini önceliklendirdiklerini söyledi.

"İlaç ve sağlıkta teknoparklarda 350'den fazla firmayı destekliyoruz"

Mustafa Varank, teknoparklar ve Ar-Ge merkezleri vasıtasıyla inovatif faaliyetleri teşvik ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece ilaç ve sağlık alanında, 56 Ar-Ge merkezini ve teknoparklarımızda faaliyet gösteren 350'den fazla firmayı destekliyoruz. TÜBİTAK aralığıyla da sağlıkta dijital teknolojiler, ilaç, biyomedikal ekipman, nanoteknoloji, aşı ve klinik araştırmalar alanlarında çağrılara çıkıyoruz. İşte temelini attığımız bu teknokent, hem az önce saydığım hedefleri hayata geçirmede hem de sunduğumuz desteklerden faydalanmada önemli bir avantaja sahip olacak. Burada aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliğinin de güzel bir örneği hayata geçirilecek."

Varank, VSY Biyoteknoloji firmasından bahsetmek istediğini ifade ederek, Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki ilk Ar-Ge merkezi olan bu firmanın göz, ortopedi ve dermatoloji alanlarında vücut içi uygulanan implantlar ve hyoluronik asit içerikli visko-elastik ürünler ürettiğini anlattı.

Yüksek katma değerli bu ürünlerin 68 ülkeye satıldığını aktaran Varank, şöyle devam etti:

"Dünyanın ilk ve tek, üç odaklı göz içi lensini geliştiren firmamız, bu ürünün kilogramını 675 bin dolara ihraç ediyor. Bakın Türkiye'nin kilogram başına ortalama ihracat değeri sadece 1,5 dolar. Oysa bu firma, tek başına, Türkiye'nin en katma değerli ihracatlarından birini gerçekleştiriyor. İşte VSY ve diğer özel sektör firmalarımız sağlık alanındaki Ar-Ge çalışmalarını, testlerini ve sertifikasyon işlemlerini Teknopol İstanbul'da gerçekleştirecek."

 "Türkiye'den unicorn'lar çıkmasının önünde hiçbir engel yok"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bakanlık olarak tüm imkanlarıyla bu gibi  girişimcilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Türkiye'den de unicorn'lar çıkmasının önünde hiçbir engel yok. İstiyoruz ki 2023'e kadar değeri 1 milyar doların üzerinde olan en az 10 unicorn, bizim isimlendirmemizle 10 Turcorn çıkaralım." ifadelerini kullandı.

Biyoteknoloji alanının bu konuda ciddi potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Varank, Teknopol İstanbul'un bu başarılara imza atacak firma sayısını artırmaya odaklanması gerektiğini söyledi.

Varank, milli gelirde imalat sanayinin payını, işçi başına katma değeri ve sanayi ihracatını artırmak istediklerini, ihracatın, teknoloji yoğunluğunun artmasına da özel önem verdiklerini kaydetti. Bu kapsamda, imalat sanayi ihracatında orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50'ye çıkarmayı arzuladıklarını dile getiren Varank, bu kapsamda hayata geçirilen uygulamalar ve belirlenen stratejilere değindi. 

"Buradaki çalışmalar geleceğin teknolojilerini de inşa edecek"

Mustafa Varank, temelini attıkları bu kuluçka merkezinin, stratejilerinde de yer bulan kritik teknolojilerde rekabet edebilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirme önceliklerini birebir karşıladığını, burada yapılacak inovatif çalışmaların sağlık alanında yetkinliklerini artırmanın yanı sıra geleceğin teknolojilerini de inşa edeceğini belirterek, küresel rekabette üst sıralara çıkmanın temel koşulunun teknolojiyi üretmekten geçtiğini söyledi.

Teknoloji üretmek için nitelikli insan kaynağı, girişimcilik ruhu ve güçlü bir Ar-Ge ekosistemine ihtiyaç olduğunu dile getiren Varank, "İşte biz Milli Teknoloji Hamlesi'yle kritik teknolojilerde atılım sağlayıp ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz." dedi.

Varank, bir süre önce çok yenilikçi ve vizyoner bir programın çağrısına çıktıklarını anımsatarak, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi'ne başvuruların 22 Kasım'a kadar devam ettiğini bildirdi.

Çağrısı açık olan diğer uygulama Sanayi Doktora Programı'nın kapsamını bu yıl genişlettiklerini hatırlatan Varank, üniversite-sanayi iş birliğini daha güçlü ve verimli bir hale getirmek istedikleri programa kabul edilen doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 lira burs vereceklerini duyurdu. 

Varank, "Sağlık alanında Ar-Ge yapmak isteyen tüm araştırmacılarımızı bu programa başvurmaya davet ediyorum. Bu araştırmacılara mezuniyet sonrasında istihdam garantisi de sunuyoruz." diye konuştu. 

Sağlık sektörünün kritik önemine işaret eden Varank, "Temelini attığımız bu teknopark, hem sektörün daha hızlı gelişmesine hem de küresel rekabette üstünlük yakalamamıza katkıda bulunacak." dedi.

Anahtar Kelimeler:

mustafa varank

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
hemşire Atatürk Üniversitesi Ömer Çomaklı FDA Donald Trump Türkiye Organ Nakli Vakfı Eyüp Kahveci doktor ataması psikiyatri uzmanı Cambridge Üniversitesi obezite uyuşturucu Nazilli Devlet Hastanesi sağlık-sen Ali Nuri Öksüz TÜRK Veteriner Hekimler Birliği kahvaltı Birmingham Üniversitesi Bath Üniversitesi YÜBİTA Cerrahpaşa Faruk Aşıcıoğlu Manchester Üniversitesi fibromiyalji migren nöropatik ağrı teto/pdy kan bağışı kızılay Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi hijyen sağlık Şükran Köse BUHASDER kemik erimesi menopoz İzmir Adli Tıp Kurumu yağ aldırma ameliyatı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın doğum polikliniği sağlıkta şiddet uzlaşı Yusuf İzzettin Güven Mustafa Varank Sağlık Bilimleri Üniversitesi Cevdet Erdöl Mustafa Varank
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.