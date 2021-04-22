Bakan Varank yerli aşıyla ilgili son bilgileri yaplaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Erciyes Üniversitesinde çalışmaları devam eden inaktif aşı adayındaki gelişmeleri inceledi. Bakanlara ziyaretlerinde Vali Şehmus Günaydın, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu eşlik etti.

Kayseri'de ilk olarak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı adayının faz çalışmalarının yürütüldüğü Erciyes Üniversitesi'nde bulunan İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (İKUM) ziyaret eden bakanlara, İKUM Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

'YERLİ AŞININ ETKİNLİĞİNİ BİR PARÇA GÖRMÜŞ OLACAĞIZ'



İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Varank, “Faz 2 sonuçları bu ay sonu itibarıyla Sağlık Bakanlığına iletilmiş olacak. Erciyes Üniversitesi ve Aykut hocamızın büyük bir gayretle geliştirdiği inaktif, Türkiye'nin yerli ve milli aşısının etkinliğini bir parça görmüş olacağız. Burada başarılı sonuçlar elde edilmesiyle birlikte de faz 3 çalışması ve daha sonra da seri üretimiyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya şifa olabilecek bir inaktif aşı adayını elde etmiş olacağız" dedi.

'GÖNÜLLÜLERE İHTİYAÇ OLACAK'



Aşı çalışmaları için gönüllülere ihtiyaç olacağını söyleyen Varank, "Burada gönüllü aşı faaliyetlerine katılabilirler. Faz 2 çalışması tamamlandı ama faz 3 için gönüllüler istenecek. Hem Türkiye'deki bilim insanlarımızın hem altyapımızın bu hastalıkta mücadelede yeterince güçlü olduğunu biliyoruz. Bu alana dönük de hem hükümetimiz hem hocalarımızla birlikte büyük bir gayret içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'GURUR VERİCİ NOKTAYA GELDİK'

Milli Savunma Bakanı Akar, Kovid-19’a karşı mücadelede aşının öneminin altını çizerek "Tüm vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olması lazım. Mücadeleyi, aşıyla başarılı bir şekilde götürebiliriz. Aşı çalışmasının diğer bir özelliği de sadece savunma sanayisinde milli ve yerlilik değil, aynı zamanda tüm alanlarda ve tabii ki tıpta da millilik ve yerlilik üzerinde durmamız lazım. Bu konuda bizim için gurur verici bir noktaya gelindiğini görüyoruz” dedi.