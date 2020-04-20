Bakan Varank yerli solunum cihazı teslimatında konuştu: İnşallah Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.
20 Nisan 2020 13:42
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi hizmete alım ve yerli yoğun bakım solunum cihazı teslim töreninde konuştu.
Varank, yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak." dedi.
Corona Virüsün neden olduğu koku ve tat kaybını araştırmak için uluslararası konsorsiyum kuruldu
Diyaliz sıkıntısı: Yoğun bakım ünitelerindeki Kovid-19 hastalarının yüzde 20 ila 40'ında böbrek yetmezliği
Hastanedeki kahramanlar: Tulum terletti, maske yaraladı ama işimizden alıkoymadı
Kovid hastalarında solunum cihazı kullanımı: Hayat kurtarıcı mı, ölüm tuzağı mı?
DSÖ hakkında şüpheler giderek artıyor: Bill Gates ve Çin faktörü
Yoğun Bakım hasta sayımız azaltı, vakalar artık ağır seyretmiyor: İşte başarının ardındaki sırlar!
Ankara Şehir Hastanesi’nde COVİD-19 Teşhis ve Tedavi Süreçleri Görüntülendi
Kovid-19 ilaç araştırmalarına katkı sağlayacak proje: Virüsün hücreye bağlanması moleküler simülasyonla modellendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Prof. Ercüment Ovalı hakkında sert açıklama
Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.