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Bakan Yardımcısı Dr. Birinci: Sağlık bütçesi Türkiye’deki en büyük bütçe haline geldi
Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, “Şu an da bu yıl ilk kez sağlık bütçesi Türkiye’deki en büyük bütçe haline geldi. Savunma harcamasının üstüne çıkacak diye dünyada konuşuluyordu ama Türkiye’de bugünden çıktı” dedi
Bakan Yardımcısı Dr. Birinci: Sağlık bütçesi Türkiye’deki en büyük bütçe haline geldi
10 Ocak 2020 - İHA
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SAMSUN -  Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinde “Sağlıkta Bugün ve Gelecek” konulu konferans düzenlendi. 1998 yılında OMÜ Tıp Fakültesinden mezun olan Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, yıllar sonra aynı sıralarda oturduğu öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini aktardı. Konferansta aynı zamanda öğrencilere sağlığın bugünü ve geleceği hakkında da çok önemli bilgiler verdi.
Mavi Salonda düzenlenen konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Güngör, Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin yıllıklarını paylaştı. Daha sonra Şuayip Birinci’nin konuşmasına geçildi.

“Hedefimiz 2023’e kadar yüzde yüzünün nitelikli hale gelmesi”

Sağlıkta dönüşüm programıyla yaşanan değişimi anlatan Birinci, “Sağlıkta dönüşüm programı başladığında Türkiye’de 107 bin yatak vardı ve bunlarında sadece 7 bini nitelikli düzeydeydi. Türkiye yatak oranında yüzde 78’i nitelikli hale geldi. Hedefimiz 2023’e kadar yüzde yüzünün nitelikli hale gelmesi. Sağlıkta dönüşüm başladığında hekimim en az bulunduğu yer le en fazla bulunduğu yer arasında tam 13 kat fark vardı. Bugün bir o kadar değişti. Ağrı’da 26 bin kişiye 1 hekim düşüyordu bugün 2600 kişiye 1 hekim düşüyor” şeklinde konuştu.

“Sağlık bütçesi Türkiye’deki en büyük bütçe haline geldi”

Sağlık bütçesinin ilk kez Türkiye’deki en büyük bütçe haline geldiğini söyleyen Birinci, “Şu an da bu yıl ilk kez sağlık bütçesi Türkiye’deki en büyük bütçe haline geldi. Savunma harcamasının üstüne çıkacak diye dünyada konuşuluyordu ama Türkiye’de bugünden çıktı. 7- 8 yıl sonra dünyada bir numaralı harcama haline gelecek” sözlerini kullandı.
Birinci sağlıkta gelinen durumda Türkiye’nin dünyada sağlık harcamasına göre memnuniyeti en yüksek ülke haline geldiğini ve bu konumu kaybetmemek istediklerini belirtti. Evde sağlık hizmetlerine de değinen Birinci, bu noktada bir buçuk milyon hastaya ulaşıldığını açıkladı.

“Şu anda dünyanın en obez ülkelerinden bir tanesiyiz”

Obezitenin bir problem haline geldiğine değinen Birinci şunları söyledi:

Şu anda dünyanın en obez ülkelerinden bir tanesiyiz. Diyabette ikinci sıradayız. Eğer bunu kesemezsek gelecekte tedavisi ve yönetmesi zor sağlık problemleri ile karşı karşıya kalacağız. Onun için insanlara sağlıklı kalmayı öğretecek ve insanların kendi sağlığını en az hekim kadar düşünecek bir ortam oluşturmamız lazım. İnsanların kendi sağlığı ile ilgili kaygılarını hekimin kaygısından öne taşımamız gerekiyor. Herkesin kendisine en az arabası kadar değer vermesini sağlamamız lazım.”
 

Anahtar Kelimeler:

obez suayip birinci kilo kadin erkek

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