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Bakan Yardımcısı Güven 1000. Kök Hücre Nakli Etkinliği’ne katıldı
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından ‘1000. Kök Hücre Nakli Etkinliği’ düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serkan Topaloğlu’nun da katıldığı programda Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven bir konuşma yaptı.
Bakan Yardımcısı Güven 1000. Kök Hücre Nakli Etkinliği’ne katıldı
11 Ekim 2019 -
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Etkinlikte konuşan Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezi’nin 1000. hastaya kök hücre nakli yapılması münasebeti ile burada toplanıldığını ve burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
 
Son yıllarda yürütülen politikalar ile Türkiye’de sağlıkta erişim probleminin ortadan kalktığını belirten Güven, “Bundan 15 yıl önce yola çıktığımızda bu günleri hayal etmek çok zordu. Ama bugün geldiğimiz noktada ülkemizde dünyada var olup uygulanamayan herhangi bir tedavinin olmadığı, ülkemizde yapılamayan bir işlemin olmadığı, her türlü cihazın ve donanımın çok rahatlıkla sağlanabildiği, birçok ülkede geri ödeme kapsamında olmayan tedavilerin dahi tedavi kapsamına alındığı bir düzeye geldik” şeklinde konuştu.
 
Kanser alanındaki bazı önemli gelişmelere değinen Bakan Yardımcısı Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün ülkemizde çok sayıda kapsamlı Onkoloji Merkezi’nde her türlü onkolojik tedavinin ileri düzeyde yapılabildiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Görüldüğü gibi çok kapsamlı kemik iliği ve kök hücre nakillerinin yapılabildiğini müşaade ediyoruz. Gelişmelerle birlikte onkoloji hastalarınında hem yaşam kalitesi artırıyor hem de yaşam süresinin uzadığını söylemek mümkün.”
 
Türkiye’nin kök hücre nakli bakımından dünyada örnek gösterilen bir ülke haline geldiğine işaret eden Güven, “Bugün ülkemizde son yıllarda nakil merkezlerinin sayısını onlardan 90’lara çıktığını görüyoruz. Başarı oranlarında dünyanın gelişmiş ülkeleri ile aynı düzeydeyiz. Bazı alanlarda onlardan çok daha ileride bulunduğunu görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar TÜRKÖK’ün 1500 nakil hastasına verici olduğunu belirten Güven, bu gelişmelerin Türkiye adına çok önemli ve nitelikli gelişmeler olduğunu kaydetti.

Güven, sözlerine şöyle devam etti:

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 13 kök hücre nakil merkezi mevcut, bunların 7’si erişkin, 6’sı çocuk. Bunlardan en büyük olanlardan biri bugün etkinlik düzenlemiş olan Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Nakil Merkezi.

Ülkemizin Onkoloji ve hemotoloji alanında ihtiyacı devam ediyor. Bu kapsamda da biz Bakanlık olarak tedbirlerimizi aldık. Hemotoloji, Pediatrik, Onkoloji dâhil olmak üzere kontenjanlarımızda artışa gittik. Bunun meyvesini de bir kaç yıl içerisinde almaya başlayacağız.”

Yapılan konuşmaların ardından program, 5 hasta ve 1 donörün (bağış yapan) nakil hikayelerini paylaşması ile sonlandı.
 
Etkinliğe, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve kurul üyeleri, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, hastalar ve bağışçı olan vatandaşlar ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

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