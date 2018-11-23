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Bakan Yardımcısı Güven 7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı'na katıldı
5. Ulusal Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım (TDCY) Kongresi çerçevesinde düzenlenen 7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı 34 oturum, 47 sözel bildiri, 90 poster ve 83 konuşmacının katılımıyla Antalya’da gerçekleşti.
Bakan Yardımcısı Güven 7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı'na katıldı
23 Kasım 2018 -
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Toplantının açılışında konuşan TDCY Derneği Kurucularından Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, 1995 yılında ilk kez yoğun bakımda çalışmaya başladığını ve o yıllarda böyle bir bilim dalının olacağını hayal bile edemediklerini dile getirdi.

Muhammet Güven; “Şu an burada olan arkadaşlarımızla, birbirimizden habersiz birer yıl arayla yoğun bakım konusunda çalışmaya başladık. 2000’li yılların başında 4 kişi bir araya geldiğimizde dernek kurmaya karar verdik. 5 kişi olduğumuzda sempozyum düzenledik. Bugün yüzlerle ifade edebileceğimiz katılımcı sayılarına ulaştık” diyerek gelinen noktaya dikkat çekti.

Önceleri gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen bu hizmetin günümüzde bir bilim dalı olarak kabul edildiğinin altını çizen Güven, “O yıllarda çok az yerde yoğun bakımı olan bir ülkeydik. Bugün 20 bine yakın modern yoğun bakım ünitesine sahip bir ülkeyiz” dedi.

Bakan Yardımcısı Güven, toplantı sonrasında Antalya İl Sağlık Müdürlüğünde değerlendirmelerde bulundu.

Anahtar Kelimeler:

yogun bakim turk dahili ve cerrahi bilimler

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