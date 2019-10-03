Bakan Yardımcısı Meşe ‘Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği’ne katıldı



Çocuklarla birlikte yürüyüş yaptıktan sonra fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek için kurulan çeşitli spor dallarına ilişkin stantları gezen Meşe, okçuluk ve eskrim stantlarında uygulama yapan çocukları izledi.

Bakan Yardımcısı Meşe, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz ve kanser gibi hastalıkların artmasının başlıca nedenleri arasında hareketsiz yaşam tarzının benimsenmesinin gösterildiğini belirtti. Sözlerine şöyle devam etti:

“Yapılan çalışmalar beden kitle indeksindeki artışın, birçok kanser türünün ortaya çıkma ihtimalini arttırdığını göstermektedir. Ayrıca koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği ve ani ölümü de içeren kalple ilişkili birçok sıkıntılı durumun obezite nedeniyle görülebileceği bilinmektedir.”

“Beş yıllık eylem planı hazırladık”

Bakan Yardımcısı Meşe, toplumu fiziksel aktiviteye özendirmek ve fiziksel aktiviteye ulaşma engellerini ortadan kaldırmak için yerel ve ulusal düzeyde çalışmalar yaptıklarını anlatarak, “Bu hedeflerimize ulaşmak için 2019-2023 yıllarını içeren bir eylem planı hazırladık. Ayrıca Bakanlık olarak çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi ile ilgili bu eylem planıyla obezite ile etkin şekilde mücadele etmek ve obezite ile ilişkili hastalıkların görülme sıklığını azaltmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Bugün düzenlenen etkinliğin temasının “Harekete çocuklukta başla, sağlıklı yaşa” olarak belirlendiğini ifade eden Meşe, fiziksel aktivitenin daha fazla yarar elde edebilmek ve sağlığı koruyup geliştirebilmek için düzenli olarak yapılması ve yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Hayatı kaçırmamak için yürümeliyiz”

Tempolu yürüyüşün orta şiddette aktiviteye en iyi örneklerden biri olduğunu dile getiren Meşe, şunları kaydetti:

“Yürüyüşü günlük aktivitelerimiz içerisine kolayca yerleştirebiliriz. Gün içerisinde toplu taşım aracı kullanıyorsanız, ineceğiniz yerden bir, iki durak önce inip yürüyebilir veya arabanızı gideceğiniz yerin önüne değil birkaç sokak uzağa park ederek gideceğiniz yere yürüyebilirsiniz. Asansör kullanmak yerine merdivenlerden çıkmayı tercih edebilirsiniz. Size en yakın parklardan, yürüyüş yollarından veya spor tesislerinden faydalanabilirsiniz.

Anne ve babalara da önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyorum; çocuklarımızın televizyon, bilgisayar veya tablet gibi elektronik cihazlar karşısında fazla zaman geçirmemeleri ve uzun süre hareketsiz kalmamaları hususunda daha hassas davranalım. Herhangi bir ekipman gerektirmeyen yürüyüşü, ailece birlikte nitelikli zaman geçireceğiniz keyifli bir aktiviteye dönüştürelim.

Aslında hayatın kendisi bir yürüyüştür. Hayattan kaçmak için değil hayatı kaçırmamak için yürümeliyiz. Sağlığımız için yürümeliyiz.”