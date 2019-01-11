Bakan Yardımcısı: 'Performans sistem altyapısının çalışmalarını yürütüyoruz'

Şuayip Birinci, panelde yaptığı konuşmada, sağlıkta bilişimin ve dijitalleşmenin önemini vurguladı. Sağlığın artık devletler için stratejik sektörlerin en başında geldiğini söyleyen Birinci, “Bu noktada biz sağlık yöneticilerine büyük işler düşmektedir. Sağlık yöneticileri böylesine önemli stratejik hizmet alanını yönetirken dünya ile entegrasyonunu yüksek seviyede gerçekleştirmeli, teknoloji okuryazarlığını sağlık alanında fayda üreten bir şekilde konumlandırmalıdır. Nitelikli insan kaynağını inovatif düşünce yapısıyla harmanlayamayan toplumların sağlık hizmetinde geri kalacaklarına şüphe yoktur. Bizler bugün, inovatif düşünce ekseninde, Sayın Bakanımızın verdiği hedefler doğrultusunda sayıdan değere yolculuk yapıyor, yapay zeka modellerinin desteği ile değere kıymet veren bir ödeme ve performans sistem altyapısının çalışmalarını yürütüyoruz” dedi.

Dünyadan örnekler vererek Türkiye’nin sağlıkta geldiği noktayı veriler eşliğinde anlatan Bakan Yardımcısı Birinci, sağlıkta en yüksek memnuniyet sağlayan ülke olduğumuzu ifade etti ve Sağlık Bakanlığının e-Nabız, Teletıp Sistemi, Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler, Mekansal İş Zekâsı, Kronik Hastalık Yönetimi, e-Triaj uygulaması gibi bilişim projelerini anlattı. Birinci “2019 yılında hedefimiz, e-Nabız Sistemi’nin yapay zekâ uygulamalarıyla ürettiği kişiye özel sağlık durum bilgisinin, vatandaşımıza otomatik gönderilmesini sağlayarak sağlığı korumak ve hastalıklara karşı bireysel duyarlılığın artışına aracılık etmesini sağlamaktır” şeklinde konuştu.

Sağlık turizminde en çok sağlık turisti alan ülkeler arasında üçüncü sırada olduğumuzu dile getiren Birinci, “Konumumuz ve verdiğimiz sağlık hizmetinin kalitesi açısından bu alanda zirve olmak bizim ülkemiz için zor değil. USHAŞ (Uluslararası Sağlık Hizmetleri) ile bu ivmenin güçleneceğine ve ülkemizin beklenen katma değeri kazanacağına inanıyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını yürüttüğümüz dijital altyapıyı da tamamlamak üzereyiz” dedi.

Obezite ile mücadelenin daha sıkı ve ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Birinci, teknoloji odağında sağlık okuryazarlığının gelişmesinin bu konuda hayati önem taşıdığını söyledi.

Panelin ardından katılımcılara plaket takdimi yapıldı.