SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Yardımcısı: 'Performans sistem altyapısının çalışmalarını yürütüyoruz'
Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Hacettepe Üniversitesi Genç Liderler Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Sağlıkta Türkiye’ başlıklı panele katıldı
Bakan Yardımcısı: 'Performans sistem altyapısının çalışmalarını yürütüyoruz'
11 Ocak 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Şuayip Birinci, panelde yaptığı konuşmada, sağlıkta bilişimin ve dijitalleşmenin önemini vurguladı. Sağlığın artık devletler için stratejik sektörlerin en başında geldiğini söyleyen Birinci, “Bu noktada biz sağlık yöneticilerine büyük işler düşmektedir. Sağlık yöneticileri böylesine önemli stratejik hizmet alanını yönetirken dünya ile entegrasyonunu yüksek seviyede gerçekleştirmeli, teknoloji okuryazarlığını sağlık alanında fayda üreten bir şekilde konumlandırmalıdır. Nitelikli insan kaynağını inovatif düşünce yapısıyla harmanlayamayan toplumların sağlık hizmetinde geri kalacaklarına şüphe yoktur. Bizler bugün, inovatif düşünce ekseninde, Sayın Bakanımızın verdiği hedefler doğrultusunda sayıdan değere yolculuk yapıyor, yapay zeka modellerinin desteği ile değere kıymet veren bir ödeme ve performans sistem altyapısının çalışmalarını yürütüyoruz” dedi.  

Dünyadan örnekler vererek Türkiye’nin sağlıkta geldiği noktayı veriler eşliğinde anlatan Bakan Yardımcısı Birinci, sağlıkta en yüksek memnuniyet sağlayan ülke olduğumuzu ifade etti ve Sağlık Bakanlığının e-Nabız, Teletıp Sistemi, Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler, Mekansal İş Zekâsı, Kronik Hastalık Yönetimi, e-Triaj uygulaması gibi bilişim projelerini anlattı. Birinci “2019 yılında hedefimiz, e-Nabız Sistemi’nin yapay zekâ uygulamalarıyla ürettiği kişiye özel sağlık durum bilgisinin, vatandaşımıza otomatik gönderilmesini sağlayarak sağlığı korumak ve hastalıklara karşı bireysel duyarlılığın artışına aracılık etmesini sağlamaktır” şeklinde konuştu. 

Sağlık turizminde en çok sağlık turisti alan ülkeler arasında üçüncü sırada olduğumuzu dile getiren Birinci, “Konumumuz ve verdiğimiz sağlık hizmetinin kalitesi açısından bu alanda zirve olmak bizim ülkemiz için zor değil. USHAŞ (Uluslararası Sağlık Hizmetleri) ile bu ivmenin güçleneceğine ve ülkemizin beklenen katma değeri kazanacağına inanıyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını yürüttüğümüz dijital altyapıyı da tamamlamak üzereyiz” dedi. 

Obezite ile mücadelenin daha sıkı ve ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Birinci, teknoloji odağında sağlık okuryazarlığının gelişmesinin bu konuda hayati önem taşıdığını söyledi.

Panelin ardından katılımcılara plaket takdimi yapıldı.

Anahtar Kelimeler:

hacettepe universitesi suayip birinci uluslararasi saglikta turkiye saglik yoneticileri saglik okuryazarligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
SAĞLIK Bakanlığı içme suyu kaynak suyuEczane eczacı Kayhan Örnekol112 acil Ambulans acil hizmetlerSağlık Bakanlığı Muhammet Güvenrahim ağzı kanseriHacettepe Üniversitesi Şuayip Birinci Uluslararası Sağlıkta Türkiye sağlık yöneticileri sağlık okuryazarlığıCalifornia Üniversitesi Nitash Balsara Steve Rannard Loughborough Üniversitesi obezite vücut kitle endeksi beyin Mark Hamer
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.