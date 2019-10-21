Bakan Yardımcısı: Türkiye’de antimikrobiyal direnç ile mücadele etmek için eylem planı hazırlıyoruz

2 gün sürecek toplantının açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, “evrensel sağlık kapsayıcılığı”, “yaşlanan toplumlara yanıt” ve “sağlık risk yönetimi ve sağlık güvenliği” konularında ülke tecrübelerini paylaşarak katılımcılara hitap etti.

Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı’na ilişkin uygulamalar için gerekli sistemlerin, ülkelerdeki kırılgan ve dezavantajlı gruplar göz önünde bulundurularak oluşturulması gerektiğinin önemini vurgulayan Meşe, Türkiye’deki bu uygulamanın teorik anlamdaki evrensel sağlık kapsayıcılığının pratikte vuku bulmuş hali olduğunu belirtti.

Meşe, son dönemde Türkiye’de ekonomik büyüme, refah seviyesinin artması ve sağlık reformlarının olumlu çıktılarıyla ortalama yaşam beklentisinde önemli bir artış kaydedildiğini ifade etti.

Sayıları artan yaşlı vatandaşlara paralel olarak kronik hastalıklarla mücadele ve yaşlı sağlığının da Türkiye’nin öncelikleri arasında yerini aldığını aktaran Meşe, Türkiye’de “Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı”nın 2015’ten bu yana büyük bir hassasiyetle yürütüldüğüne dikkati çekti.

Bakan Yardımcısı Meşe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hepimizin bildiği gibi sorun yalnızca sağlık sektörünün yanıtıyla altından kalkılamayacak kadar geniş kapsamlıdır. Bu nedenle çok sektörlü ve sağlığın sosyal belirleyicilerini de içeren bir anlayışla sunulan hizmetin kapsamının ve kalitesinin artırılması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.”

Antimikrobiyal direnç

Emine Alp Meşe, Türkiye’deki sağlık reformunun en önemli sacayaklarından birinin de sağlık acil durumlarına hazırlık ve yanıt konusunda atılan başarılı adımlar ile yapılan yatırımlar olduğunu belirterek, her bir bireyinin sağlık hizmetine erişimini sağladıklarını aktardı.

Küresel sağlık güvenliğine yönelik her tehdit karşısında, her bir aktörün hesapsız kitapsız elini taşın altına koyması gerektiğine vurgu yapan Meşe, 4 milyondan fazla Suriyeliyi ülkesinde barındıran ve kaliteli sağlık hizmeti sunan Türkiye’nin bu fedakarlığının yalnızca bir insani yardım olmadığını, Avrupa sağlık güvenliği başta olmak üzere küresel sağlık güvenliğine yönelik günümüzün somut en önemli çalışmalarından biri olduğunu kaydetti.

Emine Alp Meşe, antimikrobiyal dirençle mücadelede tek sağlık yaklaşımıyla hazırlanmış ve sonuç odaklı ulusal ve küresel eylem planlarının, başarıya götüren araçlar olacağını kaydederek, "Bu kapsamda, Türkiye’de antimikrobiyal direnç ile mücadele etmek amacıyla tek sağlık yaklaşımına dayanan eylem planı hazırlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.