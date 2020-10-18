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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 1’i kanser, 8’i solunum hastalıkları, 5’i diyabet olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
18 Ekim 2020 13:00 -
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1'i kanser, 8'i solunum hastalıkları, 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) gelir ödeme listesine yeni ilaçlar aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"1'i kanser, 8'i solunum hastalıkları ve 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bu ilaçlardan 63'ü yerli üretim niteliğine sahip. Son alınan ilaçlarla birlikte SGK tarafından bedeli ödenen ilaç sayısı toplam 8 bin 862'ye ulaştı."

Vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceğini belirten Selçuk, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

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