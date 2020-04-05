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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,﻿﻿﻿ 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
05 Nisan 2020 12:20 -
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, SGK kapsamında yapılan düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaştı. 

Selçuk, "4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 564'e ulaştı." ifadelerini kullandı. 

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini vurgulayan Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulundu. 

Yapılan düzenlemeyle, geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 2 kanser, 2 epilepsi, 3 parkinson, 7 kalp, 6 diyabet ile 7 astım-KOAH ilacı bulunuyor. 

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