Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Bedeli ödenen ilaç sayımız 8.800'e yükseldi

2000’li yıllarda geri ödeme listesinde yer alan ilaç sayısının 3.986 olduğunu hatırlatan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

“İlaç sayımızı önemli derecede artırdık. Şu anda 8.506 ilacımız yurtiçi, 374 ilacımız yurtdışı geri ödeme listesinde bulunuyor. Ayrıca 737’si yurtiçi, 75’i de yurtdışı olmak üzere 812 kanser ilacımız da geri ödeme listemizde yer alıyor. Geri ödemeye aldığımız ilaçların sayesinde 2002 yılında kişi başı sağlık hizmeti sunucusuna başvuru sayısı 3,1 iken, bu rakam genel sağlık sigortası ile 9,9’a yükseldi.”