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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Bedeli ödenen ilaç sayımız 8.800'e yükseldi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli ödenen ilaç sayısının 8.880’e yükseldiğini açıkladı. Selçuk açıklamasında, sadece son iki yılda geri ödeme listesine alınan ilaç sayısının 1.166 olduğunu ifade etti.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Bedeli ödenen ilaç sayımız 8.800'e yükseldi
16 Kasım 2020 15:55 -
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2000’li yıllarda geri ödeme listesinde yer alan ilaç sayısının 3.986 olduğunu hatırlatan Bakan Selçuk, şöyle konuştu: 

“İlaç sayımızı önemli derecede artırdık. Şu anda 8.506 ilacımız yurtiçi, 374 ilacımız yurtdışı geri ödeme listesinde bulunuyor. Ayrıca 737’si yurtiçi, 75’i de yurtdışı olmak üzere 812 kanser ilacımız da geri ödeme listemizde yer alıyor. Geri ödemeye aldığımız ilaçların sayesinde 2002 yılında kişi başı sağlık hizmeti sunucusuna başvuru sayısı 3,1 iken, bu rakam genel sağlık sigortası ile 9,9’a yükseldi.”

SGK tarafından 4.833 SUT koduna sahip tıbbi malzemenin de geri ödeme listesinde olduğunu anımsatan Bakan Selçuk, son iki yılda 33 yeni SUT kodu eklediklerini kaydetti.

Bakan Selçuk geri ödeme kapsamında yer alan tıbbi malzemelerin SGK’ya maliyetinin 2020 yılında 5 milyar liraya yükseldiğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:

geri odeme listesi sut kodu

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