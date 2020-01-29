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Bakanlar depremzedeler için iş başında
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depreminden etkilenen vatandaşlara gönderilecek yardım kolilerinin doldurulmasına yardım etti
Bakanlar depremzedeler için iş başında
29 Ocak 2020 - İHA
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ELAZIĞ - Elazığ'da depremin yaraları sarılmaya devam ederken sürekli sahada bulunan bakanlar Soylu ve Koca, yardım kolilerinin doldurulmasına da yardım etti.

Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Elazığ'a gelen bakanlardan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın deposunu ziyaret etti. Bakanlar depoda yardım kolilerinin doldurulmasına da yardım etti.

Anahtar Kelimeler:

elazig deprem fahrettin koca suleyman soylu

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