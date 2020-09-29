Bakanlığın her gün açıkladığı tabloyla ilgili kafalar karışık!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanlığı'na sorduğu sorudan istediği yanıtı alamadı.

Hürriyet yazarı Sedat Ergin bugünkü "Vefat ve ağır hasta sayılarında ürkütücü artış" başlıklı yazısında çarpıcı noktalara değindi.

Tartışma, ‘Yeni Şafak’ gazetesi yazarı Mehmet Acet’in geçenlerde köşesinde yazdıklarıyla patlak verdi." diyen Ergin şunları yazdı:

Acet, Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 salgınıyla ilgili olarak kamuoyuyla yaptığı günlük paylaşımlarda bir yöntem değişikliğine giderek, artık testi ‘pozitif’ çıkanların sayısını değil, yalnızca hastaneye yatırılanları anlatan ‘hasta sayısı’nı açıkladığını yazdı.

Salgının geçen mart ayında patlak vermesinden sonra Sağlık Bakanlığı’nın her akşam ‘yeni vaka’ diye açıkladığı sayı, testi o gün ‘pozitif’ çıkan kişilerin toplamını yansıtıyordu. Kamuoyu, bunu başından beri böyle biliyor.

Acet’in 19 Eylül tarihinde yayımlanan yazısı ise en azından 29 Temmuz tarihinden bu yana, yani yaklaşık iki aydır durumun böyle olmadığını ileri sürüyor. Acet, 23 Eylül tarihinde ikinci bir yazı yazarak açıklanan ‘yeni hasta’ sayısının o gün “hastanede tedavi altına alınanların sayısını yansıttığını” vurguladı.

Bu ifadelerden testi ‘pozitif’ olup hastaneye yatırılmadan evde tedavisi yapılan hastaların sayısının rakamlara yansıtılmadığı gibi bir anlam çıkıyor.

PROF. CEYHAN’IN BAKANLIĞA SORUSU

Bu haberler üzerine Türk kamuoyunun COVID-19 konusundaki açıklamalarını yakından izlediği bir isim olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanlığı’nı arayarak durumun gerçekten basına yansıdığı gibi olup olmadığını sormuş.

Ne yanıt almış dersiniz?

Dün görüştüğüm Prof. Ceyhan, bana şunları söyledi:

“Bu haberler Sağlık Bakanlığı tarafından tekzip edilmedi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı’nın bir yetkilisini aradım ve her akşam açıklanan ‘yeni hasta’ sayısının günlük hastaneye yatanların sayısı mı olduğunu sordum. Bana ‘Tam anlamıyla öyle değil’ şeklinde bir yanıt verildi.”

“Açıklanan bu sayının tam olarak ne anlama geldiği sorusuna kamuoyu karşısında açıklık getirilmeli ki, bizler de değerlendirmelerimizi ona göre yapalım” diye ekledi Prof. Ceyhan.

Bu konuya açıklık getirilmesi için dün Sağlık Bakanlığı’na yönelttiğim sorulara ben de net bir yanıt alamadım.

VAKA-HASTA SAYISINDA BELİRSİZLİK YAŞANIYOR

Durun, iş burada bitmedi. ‘Yeni vaka mı-yeni hasta mı’ meselesinde kafamı daha da karıştıran bir tablo ortaya çıktı.

Şöyle ki: Sağlık Bakanlığı’nın web sitesine girip, buradaki ayrıntılı ‘Günlük COVID-19 Durum Raporları’na baktığımda, gerçekten de ‘yeni hasta’ ifadesi yer alıyor. Geriye dönük kontrol ettim, 15 Eylül’e kadar ‘yeni vaka’ diye girilmiş, 16 Eylül’den itibaren bunun yerine ‘yeni hasta’ denmeye başlanmış.

Yazının tamamı için tıklayın