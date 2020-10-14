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Bakanlık: 20 il sağlık müdürü ve 32 ilin sağlık yöneticilerinin sözleşmeleri uzatıldı! İşte liste!
Sağlık bakanlığı 20 ilin sağlık müdürü ve 32 ilin sağlık yöneticileri yani başkan, başkan yardımcısı, uzman, ilçe sağlık müdürü, başhekim, başhekim yardımcısı, müdür ve müdür yardımcılarının sözleşmeleirinin uzatıldığını açıkladı
Bakanlık: 20 il sağlık müdürü ve 32 ilin sağlık yöneticilerinin sözleşmeleri uzatıldı! İşte liste!
14 Ekim 2020 22:25 -
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada;

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen COVİD-19 salgınının devam etmesi nedeniyle    Bakanlık Makamından  alınan 14.10.2020 tarihli ve   124526  sayılı alınan Onay çerçevesinde;

Ekli 1 listede hitam tarihi 14.10.2020 olan İl Sağlık Müdürlerinin sözleşme hitam tarihleri 14.04.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 Ekli 2.listede hitam tarihi 14.10.2020 ve 14.12.2020 olan başkan, başkan yardımcısı, uzman, ilçe sağlık müdürü, başhekim, başhekim yardımcısı, müdür ve müdür yardımcılarının sözleşme ve görevlendirme hitam tarihi  14.04.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 Bu uzatmaya rağmen sözleşme yenileme iş ve işlemlerine devam edilecek olup, işlemleri biten İllerimizin yeni yöneticileri sisteme düşülecektir.

Anahtar Kelimeler:

saglik mudurleri il saglik muduru sozlesme sureleri

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