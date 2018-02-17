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Bakanlık hasta bekleyenlere ücretsiz konaklama sağlayacak
Sağlık Bakanlığı, hastanelerin acil servis koridorlarını rahatlatacak yeni bir çalışma için kolları sıvadı. Kalacak yeri olmayan ve acil servislerdeki banklarda gecelemek zorunda kalan ihtiyaç sahibi hasta yakınlarına bedava konaklama imkânı sağlanacak.
Bakanlık hasta bekleyenlere ücretsiz konaklama sağlayacak
17 Şubat 2018 - GAZETE HABERTÜRK FATMANUR BOYLU
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Sağlık Bakanlığı, acil servislerde yaşanan sorunlara çözüm aramaya devam ediyor. Bakanlık yetkilileri, hastaların ve yakınlarının ilk müdahalenin ardından tedavi sürecinde yaşadıkları konaklama sorunlarına işaret etti. Hasta yakınlarının hastane banklarında yatmak zorunda kaldıklarını vurgulayan yetkililer, bu sorunu çözmek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün de desteğiyle ortak bir çalışma yapılacağını kaydetti. İhtiyaç sahibi, kalacak yeri olmayan hasta yakınlarına, acil servise en yakın otellerle anlaşılarak konaklama imkânı sunulacak.

Hastaneye başka illerden gelen hastalar da bu hizmetten yararlanacak. Uygulamanın hasta yoğunluğu olan belirli hastanelerin acil servislerinde söz konusu olacağı belirtildi. Bu hizmet için, ihtiyaç sahibi hasta yakınlarından ücret talep edilmeyecek. Yetkililer, bu sayede acil servislerde insan kalabalığının önüne geçilebileceğini ifade etti. Yetkililer, "Acil deniliyor ama hasta ve yakınının işleri uzun sürebiliyor. Acillerde, yoğun insan trafiği oluyor. Hasta yakınları hastanenin banklarında uyuyor. Kalacak yeri olmayan hasta yakınları için acile en yakın otelde konaklama imkânı sağlanacak" dedi.

ŞEHİR MERKEZİNDEN TAŞINACAK

Bazı devlet hastanesi acillerinin fiziki şartlarının yetersiz olduğunu kaydeden yetkililer, "Bazılarını ne kadar düzenlenirse düzenlensin çözemiyoruz. Bu yüzden bazı hastaneler ve aciller şehir hastanelerinin etrafına taşınacak" diye konuştu. Bunlar arasında Ankaraéda Dr. Sami Ulus ve Numune Hastanesi de bulunuyor. Yetkililer, şehir hastanelerine ulaşmada sıkıntı yaşayanlar için muhtelif semtlerde butik hastanelerin yapılacağını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

hasta bekleme ucretsiz konaklama

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