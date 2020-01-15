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Bakanlık onayı olmadan hipnoz yapılan iş yeri kapatıldı
Ankara'nın Sincan ilçesinde, izinsiz hipnoz tedavisi yapıldığı gerekçesiyle bir iş yeri kapatıldı
Bakanlık onayı olmadan hipnoz yapılan iş yeri kapatıldı
15 Ocak 2020 - İHA
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ANKARA- Alınan bilgiye göre, Sincan’da vatandaşların bir iş yerinde izinsiz hipnoz tedavisi yapıldığı ihbarı üzerine Sincan Zabıta ekipleri ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin ortaklaşa düzenlediği denetim sonucunda Sincan Tandoğan Mahallesi'nde bir apartmanda bulunan iş yerinde denetim yapıldı.

İş yerinde Ayşe C. tarafından ruhsatsız ve Sağlık Bakanlığı onayı olmayan belgelerle doktor kontrolünde yapılması gerektiği ifade edilen ‘Psikoterapi - Bioenerji - Hipnoz’ tedavisi yapıldığı tespit edildi. Söz konusu iş yerine Zabıta Müdürlüğü ekiplerince durum tespit tutanağı, Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince de yetkisiz faaliyet tutanağı tutuldu.

Anahtar Kelimeler:

psikoterapi bioenerji hipnoz saglik bakanligi

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