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Bakanlık Sağlık Uzman Yardımcılığı Yeterlik Sınavı konu başlıklarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı web sitesinden yaptığı açıklamada 'sağlık uzman yardımcılığı yeterlik sınavı' konu başlıklarını duyurdu
Bakanlık Sağlık Uzman Yardımcılığı Yeterlik Sınavı konu başlıklarını açıkladı
08 Kasım 2018 -
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Sağlık Bakanlığından yağılan açıklama şu şekilde: 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞINDAN

SAĞLIK UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI KONU BAŞLIKLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

13.06.2012 tarihli ve 28322 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri gereğince Bakanlığımızca açılan sınavda başarılı olan, mesleki eğitimlerini tamamlayan ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereği yeterlik sınavına girmeye hak kazanan sağlık uzman yardımcılarının yeterlik sınavının 02.01.2019 tarihinde  yapılması planlanmaktadır. Mezkûr Yönetmeliğin 25’inci maddesi 4’üncü fıkrasında yer alan “Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanına giren ve sınavdan iki ay önce ilan edilen konularda yazılı ve sözlü yapılır…” hükmü doğrultusunda sınav konularının sınavdan en az iki ay öncesinde duyurulması gerekmektedir.

Bu kapsamda söz konusu Yeterlik Sınavında sorulacak sorular, Bakanlığın teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeni ile Bakanlığın görev alanına giren mevzuat başta olmak üzere aşağıdaki konular çerçevesinde hazırlanacaktır.  Sınava ilişkin diğer hususlar daha sonra duyurulacaktır.

Sağlık Uzmanlığı Yeterlilik Sınavı konu başlıkları aşağıda verilmiştir.

 

SAĞLIK UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI KONU BAŞLIKLARI

  1. 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
  2. 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
  3. 209 Sayılı Döner Sermaye Kanunu
  4. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
  5. 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
  6. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna Dair Uygulama Esasları
  7. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  8. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  9. 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
  10. 659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
  11. 663 ve 694 Sayılı KHK’lar ve bu KHK'lara dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Genel Nitelikteki Düzenleyici İşlemler
  12. Bilimsel Araştırma (Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri ve İstatistik)
  13. Basın Bildirisi Hazırlama
  14. Bilgisayar ve Microsoft Office Kullanımı (Donanım, İşletim Sistemi, Etkili Sunum Teknikleri, Word, Excell, Powerpoint)
  15. Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
  16. Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (Yazışma – Standart Dosya Planı)
  17. Etki Analizi
  18. IT (Bilişim Teknolojileri) Birimlerinde Ekip Çalışması
  19. İdare Hukuku
  20. İdari Yargılama Usulü (Genel Hükümler)
  21. Kamu Görevlileri Etik Mevzuatı, Sağlık Yönetiminde Etik
  22. Kamu İhale Mevzuatı
  23. Kamu Personel Rejimi
  24. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar
  25. Kamuda İletişim Yönetimi ve Sosyal Medya
  26. Medeni Hukuk
  27. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
  28. Mevzuat Hiyerarşisi ve Mevzuat Hazırlama Usûl ve Esasları
  29. Proje Döngüsü Yönetimi
  30. Proje Hazırlama
  31. Sağlık Bakanlığı Bünyesinde Bulunan Şura ve Kurullar
  32. Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Ek Ödeme Mevzuatı ve Uygulamaları
  33. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yapısı ve İşleyişi
  34. Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi
  35. Sağlık Hizmetlerinde Performans Yönetimi
  36. Sağlık Politikaları (Sağlıkta Dönüşüm, Genel Sağlık Göstergeleri)
  37. Sağlıkta Bilgi Sistemleri Kullanımı ve Proje Uygulamaları
  38. Sağlıkta Bilişim Sistemleri
  39. Stratejik Plan Hazırlama ve Belge Düzenleme
  40. Tıbbî Malpraktis
  41. Ulusal, Uluslararası Konferans, Seminer ve Eğitimlere Katılım ve Temsil Becerisi
  42. Uluslararası Mevzuat (AB Müktesebatı)
  43. Uluslararası Örgüt/Kurum/Kuruluşlar (WHO, OECD, Dünya Bankası vb.)
  44. Vatandaşın Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkı
  45. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
  46. Kişisel Gelişim Eğitimleri (Kurum Kültürü ve Kurum İçi İletişim,  İletişim ve Ekip Çalışması,  Etkili Konuşma ve Diksiyon, Etkili Sunum Teknikleri, Empati, Görgü Kuralları, Öfke Kontrolü, Profesyonel İmaj, Zor İnsanla Başa Çıkma, Beden Dili, Stres Yönetimi, Tükenmişlik Sendromu, Protokol Kuralları, Toplantı Yönetimi,  Motivasyon ve Zaman Yönetimi, Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri, Stres, Çatışma Yönetimi ve Mobbing vb.)

 

Bilgi:

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Anahtar Kelimeler:

saglik uzmanligi saglik bakanligi

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