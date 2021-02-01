Bakanlık Taşra Teşkilatına 2828 Sayılı Kanun Kapsamında Yerleştirilmesi Yapılan Adayların Atama İşlemleri Hakkında Duyuru yayımlandı

T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatına 2828 Sayılı Kanun Kapsamında Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Yerleştirilmesi Yapılan Adayların Atama İşlemleri Hakkında Duyuru yayımlandı.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında; 26.01.2021 tarihinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca açıklanan ve Sağlık Bakanlığına gönderilen sonuçlara göre taşra teşkilatı kadrolarına yerleştirme yapıldı.
|Duyuru Metni
|Göreve Başlama İşlemleri İçin Gerekli Belgeler
|Başvuru Formu
|Mal Bildirim Beyannamesi Formu