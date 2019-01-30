Bakanlıkların 'uyuşturcu zirvesi': Koordinasyon ile uyuşturucuya etkin çözüm

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanını temsilen Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mücahit Öztürk katıldı.

Her bakanlığın uyuşturucuyla mücadele konusunda yürüttüğü faaliyetlerin anlatıldığı ve 2018 yılının değerlendirildiği toplantıda, 2019 yılında yapılacak çalışmalar da ele alındı. Uyuşturucuyla mücadele konusu; arzla mücadele, eğitim/önleme ile tedavi/rehabilitasyon olarak üç başlıkta ele alındı.

Bakanlıklar arası koordinasyon artırılacak

Toplantıda, uyuşturucuyla mücadelede bakanlıklar arası koordinasyonun artırılması ile iş birliği ve istişarenin sürekliliğinin sağlanması hususlarında mutabık kalındı. Bir sonraki toplantının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.