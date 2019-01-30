SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlıkların 'uyuşturcu zirvesi': Koordinasyon ile uyuşturucuya etkin çözüm
Sağlık, İçişleri, Adalet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında "Uyuşturucuyla Mücadele İstişare" toplantısı düzenlendi
Bakanlıkların 'uyuşturcu zirvesi': Koordinasyon ile uyuşturucuya etkin çözüm
30 Ocak 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanını temsilen Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mücahit Öztürk katıldı.

Her bakanlığın uyuşturucuyla mücadele konusunda yürüttüğü faaliyetlerin anlatıldığı ve 2018 yılının değerlendirildiği toplantıda, 2019 yılında yapılacak çalışmalar da ele alındı. Uyuşturucuyla mücadele konusu; arzla mücadele, eğitim/önleme ile tedavi/rehabilitasyon olarak üç başlıkta ele alındı.

Bakanlıklar arası koordinasyon artırılacak

Toplantıda, uyuşturucuyla mücadelede bakanlıklar arası koordinasyonun artırılması ile iş birliği ve istişarenin sürekliliğinin sağlanması hususlarında mutabık kalındı. Bir sonraki toplantının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.

Anahtar Kelimeler:

uyusturucu ile mucadele saglik bakani fahrettin koca

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Dargeçit Devlet Hastanesi Mehmet Selim Ünverdikenevir Kaliforniya reçete William EidelmanGüroymak Devlet hastanesi Adilcevaz Onkoloji Sağlık Bakanlığı Koray Okursaglik ve gida politikalari kurulu prof. dr. serkan topaloglugebe sağlığı ebe 1. Murat Devlet Hastanesi Pfizer Özgür Yazıyurtilk yardım ilk yardım eğitimi Mustafa Aydıner İVEKYDS ÖSYM Aday işlemleri sistemiGothenburg Üniversitesi Sofia Klingberg stresuyuşturucu ile mücadele Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadiyet sağlıklı beslenme şok diyet akıl sağlığı uyuma süresi Exeter Üniversitesi Massachusetts General HastanesiSanovel FDAambulans 112 acil trafik kazası Ankara dolandırıcılık Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıSuperbug süper bakteri Davos Dünya Ekonomik FormuNöro-chat Ulusal Teknoloji Girişimi Aleksandır Semenov
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.