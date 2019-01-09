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Bakanlıkta sağlık politikaları zirvesi yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca biraraya geldi
Bakanlıkta sağlık politikaları zirvesi yapıldı
09 Ocak 2019 -
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Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Sayın Prof. Dr. Serkan Topaloğlu Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı binasında biraraya geldi. Yapılan açıklamada sağlık politikaları üzerinde istişarede bulunulduğu belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:

drfahrettin koca prof dr serkan topaloglu

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