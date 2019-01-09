Bakanlıkta sağlık politikaları zirvesi yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Sayın Prof. Dr. Serkan Topaloğlu Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı binasında biraraya geldi. Yapılan açıklamada sağlık politikaları üzerinde istişarede bulunulduğu belirtildi.