Bakanlıkta sağlık politikaları zirvesi yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Sayın Prof. Dr. Serkan Topaloğlu Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı binasında biraraya geldi. Yapılan açıklamada sağlık politikaları üzerinde istişarede bulunulduğu belirtildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|10/01-11/01
|1. Ege Menopoz ve Osteoporoz Sempozyumu
|KADIN...
|İZMİ
|10/01-12/01
|5. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
|FİZİKSEL...
|İZMİ
|11/01-12/01
|5. Multidisipliner Tiroid Kanseri Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|ANKA
|11/01-12/01
|8. Adrenal Gonad ve Nöroendokrin Tümörler Sempozyumu
|TIBBİ...
|DENİ
|11/01-12/01
|Türk Oral İmplantoloji Derneği 30. Uluslar arası Bilimsel Kongresi
|DİŞ...
|İSTA
|11/01-13/01
|1.Çukurova IVF Günleri
|KADIN...
|ADAN
|12/01-13/01
|Estetik Plastik Cerrahi Derneği 23. Ulusal Kongresi
|PLASTİK,...
|İSTA