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Bakanlıktan 30 dakika açıklaması:Bu bir hatırlatma, ikamet zorunluluğu yok
Sağlık Bakanlığı icap halinde sağlık personelinin 30 dakikada görev yerinde hazır bulunmasını içeren genelgeye ilişkin olarak gelen tepkiler nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada "icap nöbeti tutan sağlık personelinin 30 dakikada hastanede olabilecek şekilde hazır olması hatırlatılmaktadır" denildi
Bakanlıktan 30 dakika açıklaması:Bu bir hatırlatma, ikamet zorunluluğu yok
07 Aralık 2018 -
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada "Genelgede sağlık personelinin ikamet zorunluğu ile ilgili bir husus olmayıp, acil durumda müdahale etmesi gereken sağlık personeline icap nöbetlerinde nöbet yerine erişmeleri gereken zaman tanımlanmıştır. " denildi. 

Sağlık Bakan Yardımcısından 'çağrıya uyma' açıklaması: 30 dakika içinde hazır olunmalı 

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde

Sağlık personelinin ihtiyaç halinde çağrıya uyması konulu genelgemiz nedeni ile basın organlarında yapılan haberler ve sosyal medyada verilen tepkiler nedeniyle bir açıklama yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

Belli uzmanlık dallarında yeterli sayıda uzman hekim bulunmadığından mesai saatleri dışında bu uzmanlık dalının muayene ve müdahale etmesi gereken hastalarımız için hekimlerimiz icap nöbeti tutmaktadırlar. Bu hekimimize ihtiyaç duyulduğunda sağlık kurumuna davet edilmektedirler. Acil müdahale gerektiren bazı durumlarda hastanın sağlığının kötüye gitmemesi açısından, ilgili hekimin en kısa sürede hastanede olması talep edilmektedir. 

Mezkûr genelgemizde bu konuda yaşanması muhtemel gecikmelere engel olmak amacıyla, icap nöbeti tutan sağlık personelinin 30 dakikada hastanede olabilecek şekilde hazır olması hatırlatılmaktadır. Ayrıca kurumun olduğu yerlerin ulaşım şartlarına bağlı olarak bu sürenin farklı bir şekilde belirlenebilmesi adına mülki idare amirlerine de esneklik sağlanabilmesi adına yetki verilmiştir. 

Genelgede sağlık personelinin ikamet zorunluğu ile ilgili bir husus olmayıp, acil durumda müdahale etmesi gereken sağlık personeline icap nöbetlerinde nöbet yerine erişmeleri gereken zaman tanımlanmıştır. 

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.

T.C. Sağlık Bakanlığı

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi icap nobeti

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