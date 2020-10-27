Bakanlıktan Acil Durum: İstifalar iptal yıllık izin ve emekliliklere sınırlama! İşte ayrıntılar!

Başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de Koronavirüs vaka sayıları artarken, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ve tüm Valiliklere gönderilen yazıda personelle ilgili yeni hükümler getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzalı yazıda;

Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevden çekilme yani istifalar kabul edilmeyecek

Yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacaklar dışında personel emekli edilmeyecek

Başka kurumlara atama talep edip atamaları yapılanların ataması durdurulacak ve muvaffakıyet verilmeyecek

Yasal mazaret izinleri hariç, ikinci bir emre kadar yıllık izinler durdurulacak

Tüm diğer tedbirler şöyle sırlandı: