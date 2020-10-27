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Bakanlıktan Acil Durum: İstifalar iptal yıllık izin ve emekliliklere sınırlama! İşte ayrıntılar!
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 mücadelesinin kesintisiz uygulanması için personelle ilgili yeni tedbirleri yayımladı
Bakanlıktan Acil Durum: İstifalar iptal yıllık izin ve emekliliklere sınırlama! İşte ayrıntılar!
27 Ekim 2020 19:01 -
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Başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de Koronavirüs vaka sayıları artarken, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ve tüm Valiliklere gönderilen yazıda personelle ilgili yeni hükümler getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzalı yazıda;

Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevden çekilme yani istifalar kabul edilmeyecek

Yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacaklar dışında personel emekli edilmeyecek

Başka kurumlara atama talep edip atamaları yapılanların ataması durdurulacak ve muvaffakıyet verilmeyecek

Yasal mazaret izinleri hariç, ikinci bir emre kadar yıllık izinler durdurulacak

İstanbul'da özel hastaneler dahil tüm hastaneler pandemi hastanesi ilan edilecek

Tüm diğer tedbirler şöyle sırlandı:

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi personel islemleri

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People
0
1) Ayse (Doktor)
27.10.2020 21:33:38
Memurluk hakkı olan bir yıllık ücretsiz izinde olanların izinleri de iptal mi acaba kesin bir bilgisi olan var mı
People
0
2) Abdullah (Dt)
27.10.2020 21:04:54
Peki 10 gün işe gitmeyip memuriyetten atılsak özelde çalışmamızda sıkıntı çıkar mı bilen cevap verebilir mi?
People
5
3) dr.mikro (hekim)
27.10.2020 20:11:50
Sağlık çalışanları çok yoruldu TÜKENDİ...Her gün bir iki kayıp...Yıllık izin istifa yasak bari doğru düzgün ek ödeme yapın maaşlar ortada sağlık çalışanı 3.200 hekim 4.600 TL.3 ay tavan (onunda adı tavan kendisi? ) sonra iki üç ay SIFIR TL.Neden tavan ek ödemeyi pandemi süresince ikinci bir emre kadar demiyorsunuz yıllık izin olunca pekala ucunu açık bırakabiliyorsunuz.Örneğin Kasım da yine ek ödeme yok bunu çıkaran bakanlık neden ek ödemeyide 3 ay uzatmıyor?
People
1
4) Barış (Hekim)
27.10.2020 20:08:09
Eş durumu tayinleri hakkında bilgisi olan var mı?
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