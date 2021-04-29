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Bakanlık'tan genelge: İkisi de sağlık çalışanı çocuklu eşlere aynı anda nöbet yazmayın!
Bakanlık'tan genelge: İkisi de sağlık çalışanı çocuklu eşlere aynı anda nöbet yazmayın!
29 Nisan 2021 14:08 -
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SAĞLIK Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeye göre, 'tam kapanma' döneminde sağlık tesislerinde bulunan kreşler, çalışanların mağduriyet yaşamaması için pandemi tedbirlerine azami dikkat edilerek, açık tutulacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin sağlık müdürlüğüne 'Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu genelge gönderildi. Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda bugün saat 19.00'dan başlanarak, 17 Mayıs günü saat 05.00'e kadar 'tam kapanma' kararı alındığı anımsatıldı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nce asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü ise yarım gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi. 

KREŞLER AÇIK TUTULACAK

Bu çerçevede özellikle taşra teşkilatından gelen yoğun talepler üzerine uygulamada oluşabilecek tereddütleri gidermek, talep konusu iş ve işlemlere yönelik bazı kararların alındığı kaydedildi. Buna göre, esnek çalışma yöntemine, sağlık hizmet sunumunu da aksatmayacak şekilde yetkilendirilmiş olan tüm idarecilerce riayet edilerek 'tam kapanma' döneminde de uygulama yapılabilmesi için çaba gösterilecek. Sağlık tesislerinde bulunan kreşler, çalışanların mağduriyet yaşamaması için pandemi tedbirlerine azami dikkat edilerek açık tutulacak. Sağlık çalışanlarının çocuklarına hizmet veren bakıcıların muafiyeti başta olmak üzere pandemi ile mücadele kapsamındaki iş ve işlemlerle ilgili olarak il hıfzıssıhha kurullarına karar veya kararlar almak üzere teklifte bulunulacak.

AYNI ANDA NÖBET YAZMAMAYA DİKKAT EDİLECEK
Çalışan eşlerin her ikisinin de bakanlık personeli olması halinde, kamu sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğine yönelik gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan çalışanların çalışma saatlerinin aynı döneme denk gelmeyecek şekilde düzenlenmesine azami gayret edilecek. 'Tam kapanma' döneminde her ikisi de çalışan çocuklu eşlerin, olası olumsuzlukların yaşanmaması için aynı anda nöbete getirilmemesi için kurum amirlerince gerekli hassasiyet gösterilecek ve her türlü tedbir alınacak. Bu süreçte belirtilen sebeplerle yıllık izin kullanmak isteyen personele imkanların elvermesi halinde kolaylık sağlanacak.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan yazı çerçevesinde, idari izinli sayılan tüm bakanlık çalışanlarına yönelik olarak geçmiş dönemlerdeki idari izin günlerinde yapılmış mutat uygulamalara riayet edilecek.

İşte Genelgenin tam metni:

Anahtar Kelimeler:

genelge saglik calisanlari tam kapanma

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