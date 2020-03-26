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Bakanlıktan koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik yapılan düzenlemeler
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile yürütülen mücadele kapsamıda, sağlık çalışanlarının atama kararları, ulaşımı ve konaklamasına ilişkin çeşitli düzenlemeler yaptı
Bakanlıktan koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik yapılan düzenlemeler
26 Mart 2020 15:32 - AA
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Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile yürütülen mücadele kapsamında, atama kararları, sağlık çalışanlarının ulaşımı ve konaklamasına ilişkin çeşitli düzenlemeler yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sayfasında yer alan bilgilere göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) pandemi olarak kabul ettiği Kovid-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin ve yeterli sayıda personelle yürütülebilmesi adına birtakım kararlar hayata geçirildi.

Bakanlığın başvurusu üzerine, "açıktan istifa sonrası kamuya dönüş kontenjanlarına ilişkin" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı.

Yapılan yeni düzenlemeye göre, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına yapılacak atamalar istisna kapsamında yer alacak. Böylece, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadroların 3-4 yıldır yapılamayan istifa sonrası açıktan atama kurasının önü açılacak.

- Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve konaklama

Koronavirüs salgın hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, 24 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanlarının ulaşımı ve konaklaması hususunda da bazı düzenlemeler yapıldı.

Alınan karar ile sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye kararı şartıyla, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Ayrıca sağlık çalışanları görev yaptıkları sağlık tesisine en yakın kamu sosyal tesislerinde (misafirhanelerde) ücretsiz kalabilecek.

- Doğrudan kura ile daimi işçi alımına ilişkin düzenleme

Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda, 19 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te de değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda, 2020 yılına mahsus olmak kaydıyla Bakanlığa alınacak daimi işçi kadrolarına doğrudan kura ile atama yapılacak.

 

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