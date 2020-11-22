Bakanlıktan 'PCR' testi için farklı tarife uygulayan kuruluşlara yaptırım: Fazla alınan ücret iade edilecek

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 (SARS-CoV-2) testi için sağlık kuruluşlarına başvurularda, belirlenen fiyat tarifesinin dışındaki uygulamalar için yaptırım uygulanacağını bildirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Kovid-19 RT-PCR test ücretlerine ilişkin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere yazı gönderildi.

Yazıda, salgınla mücadele kapsamında Kovid-19 (SARS-CoV-2) RT-PCR testinin yurt dışı seyahati yapacak olan kişilere (giden/gelen), profesyonel sporculara müsabaka öncesi olası şüphe ve taramalarında ve sadece Kovid-19 hastalığı şüphesiyle başvuran kişilere, Mikrobiyoloji Laboratuvar ruhsatı olan tüm kuruluşlarda, Genetik Hastalıklar Tanı/Değerlendirme Merkezlerinde ve Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlarında Kovid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR testi çalışılmasına izin verildiği anımsatıldı.

Kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesinde Kovid-19 koronavirüs hastalığı pandemisi kapsamında kişilerin talepleri üzerine yapılacak olan Kovid-19 RT- PCR testleri için düzenleme yapıldığı hatırlatılan yazıda, katma değer vergisi (KDV) ve S908116 kodlu Kovid-19 (SARS-CoV-2) izolasyonu işlem bedeli dahil olmak üzere S908115 kodlu Kovid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR test bedelinin 250 Türk lirası olarak belirlendiği kaydedildi.

Yazıda, Kovid-19 (SARS-CoV-2) RT PCR testi çalışmaya yetkili tüm sağlık kuruluşları için Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde belirlenen fiyatlar üzerinden test ücretinin geçerli olduğu ve RT- PCR testi için bu ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemeyeceği ve ilave ücret alınamayacağı vurgulandı.

PCR testi için fazladan alınan ücretin iadesi sağlanacak

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızın düzenlemelerine ve Bakanlığımızca yayınlanan rehber ve algoritmalar ilgili mevzuatına aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde tespit edilen fiilin niteliğine göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesine, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve 992 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen idari para cezaları ile ilgili sağlık tesisi sorumlu/mesul müdürleri hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. RT-PCR testi için fazladan alınan ücretin iadesi sağlanacak. Aykırı uygulamaların sürdürülmesi veya tekerrürü halinde ise 992 sayılı Tahririyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ilgili birimlerin faaliyetlerinin durdurulması yönünde işlem tesisi edilecek."